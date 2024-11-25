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Первая лига
Полтава
25.11.2024 12:00 – FT 0 : 1
Металлист 1925
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Украина. Первая лига
25 ноября 2024, 14:07 | Обновлено 25 ноября 2024, 14:09
450
1

Первая лига. Металлист 1925 минимально переиграл Полтаву

Команды группы Б провели перенесенный матч

25 ноября 2024, 14:07 | Обновлено 25 ноября 2024, 14:09
450
1
Первая лига. Металлист 1925 минимально переиграл Полтаву
ФК Металлист 1925

25 ноября харьковский «Металлист 1925» сыграл перенесенный матч 16-го тура ПФЛ против СК «Полтавы».

Поединок группы Б прошел на стадионе «Молодежный» в Полтаве.

В результате встречи минимальную победу одержал харьковский клуб. Решающий мяч забил бразилец Ари Моура на 50-й минуте.

Благодаря триумфу «Металлист 1925» финишировал на второй строчке группы Б, обогнав ту же «Полтаву».

Обе команды вышли в группу за повышение в классе.

Первая лига. 18-й тур, 23 ноября

«Полтава» – «Металлист 1925» – 0:1

Гол: Моура, 50

Турнирная таблица

Трансляция матча

События матча

50’
ГОЛ ! Мяч забил Ари Моура (Металлист 1925).
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Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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Gargantua81
Ари Моура разыгрался. На себе тащит 1925.
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