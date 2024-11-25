Первая лига. Металлист 1925 минимально переиграл Полтаву

25 ноября харьковский «Металлист 1925» сыграл перенесенный матч 16-го тура ПФЛ против СК «Полтавы».

Поединок группы Б прошел на стадионе «Молодежный» в Полтаве.

В результате встречи минимальную победу одержал харьковский клуб. Решающий мяч забил бразилец Ари Моура на 50-й минуте.

Благодаря триумфу «Металлист 1925» финишировал на второй строчке группы Б, обогнав ту же «Полтаву».

Обе команды вышли в группу за повышение в классе.

Первая лига. 18-й тур, 23 ноября

«Полтава» – «Металлист 1925» – 0:1

Гол: Моура, 50

Турнирная таблица

Трансляция матча