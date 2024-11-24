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  4. «Он всегда ее имел». Вратарь клуба УПЛ пояснил, как Мудрик оказался в Челси
Англия
24 ноября 2024, 09:52 | Обновлено 24 ноября 2024, 09:53
1425
2

«Он всегда ее имел». Вратарь клуба УПЛ пояснил, как Мудрик оказался в Челси

Георгий Ермаков отметил скорость своего соотечественника

24 ноября 2024, 09:52 | Обновлено 24 ноября 2024, 09:53
1425
2
«Он всегда ее имел». Вратарь клуба УПЛ пояснил, как Мудрик оказался в Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Вратарь «Александрии» Георгий Ермаков высказался об украинском вингере лондонского «Челси» Михаиле Мудрике:

«Чем запомнился Михаил Мудрик в молодежной команде «Шахтера»? Он всегда обладал великолепной скоростью. Причем это не просто природное качество, за счет которого он играет. Нет, он его точно развивал. Как и работал над всеми техническими аспектами, которые сейчас демонстрирует на поле. То есть именно его работа привела Мудрика на тот уровень, на котором он сейчас».

Михаил Мудрик перешел в «Челси» в январе 2023 года за 70+30 миллионов евро. В 72 матчах за клуб он отметился 9 забитыми мячами и 9 голевыми передачами.

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Георгий Ермаков Михаил Мудрик Александрия Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 2
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pol-55
І техніку,але як не навчили в "школі"то....
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0
Роман Роизин
Скорость то скоростью.
Осталось видинье поле отработать.
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0
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