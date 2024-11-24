«Он всегда ее имел». Вратарь клуба УПЛ пояснил, как Мудрик оказался в Челси
Георгий Ермаков отметил скорость своего соотечественника
Вратарь «Александрии» Георгий Ермаков высказался об украинском вингере лондонского «Челси» Михаиле Мудрике:
«Чем запомнился Михаил Мудрик в молодежной команде «Шахтера»? Он всегда обладал великолепной скоростью. Причем это не просто природное качество, за счет которого он играет. Нет, он его точно развивал. Как и работал над всеми техническими аспектами, которые сейчас демонстрирует на поле. То есть именно его работа привела Мудрика на тот уровень, на котором он сейчас».
Михаил Мудрик перешел в «Челси» в январе 2023 года за 70+30 миллионов евро. В 72 матчах за клуб он отметился 9 забитыми мячами и 9 голевыми передачами.
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