«Он всегда ее имел». Вратарь клуба УПЛ пояснил, как Мудрик оказался в Челси

Вратарь «Александрии» Георгий Ермаков высказался об украинском вингере лондонского «Челси» Михаиле Мудрике:

«Чем запомнился Михаил Мудрик в молодежной команде «Шахтера»? Он всегда обладал великолепной скоростью. Причем это не просто природное качество, за счет которого он играет. Нет, он его точно развивал. Как и работал над всеми техническими аспектами, которые сейчас демонстрирует на поле. То есть именно его работа привела Мудрика на тот уровень, на котором он сейчас».

Михаил Мудрик перешел в «Челси» в январе 2023 года за 70+30 миллионов евро. В 72 матчах за клуб он отметился 9 забитыми мячами и 9 голевыми передачами.