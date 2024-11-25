Известны полуфинальные пары плей-офф MSL. Ройс и компания на пути к титулу

В ночь с 23 на 24 ноября состоялись заключительные 2 четвертьфинала MLS 2024.

«Орландо Сити» минимально обыграл «Атланту Юнайтед» (1:0), которая в прошлом раунде выбила из турнира звездный «Интер Майями» (1:0). Единственным голом во встрече отличился Рамиро Энрике.

В заключительном матче 1/4 финала «Лос-Анджелес Гэлакси» разбил «Миннесота Юнайтед» (6:2). Марко Ройс отличился голевой передачей в матче.

MLS. 1/4 финала. 24 ноября.

«Орландо Сити» – «Атланта Юнайтед» – 1:0.

Гол: Рамиро Энрике, 39.,

«Лос-Анджелес Гэлакси» – «Миннесота Юнайтед» – 6:2.

Голы: Габриэль Пек, 1, 50, Деян Йовельич, 18, 89, Джозеф Пейнтсил, 37, 86 – Келвин Ебоа, 6, 45+4.