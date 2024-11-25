Известны полуфинальные пары плей-офф MSL. Ройс и компания на пути к титулу
В ночь с 24 на 25 ноября были сыграны последние два матча 1/4 финала
В ночь с 23 на 24 ноября состоялись заключительные 2 четвертьфинала MLS 2024.
«Орландо Сити» минимально обыграл «Атланту Юнайтед» (1:0), которая в прошлом раунде выбила из турнира звездный «Интер Майями» (1:0). Единственным голом во встрече отличился Рамиро Энрике.
В заключительном матче 1/4 финала «Лос-Анджелес Гэлакси» разбил «Миннесота Юнайтед» (6:2). Марко Ройс отличился голевой передачей в матче.
MLS. 1/4 финала. 24 ноября.
«Орландо Сити» – «Атланта Юнайтед» – 1:0.
Гол: Рамиро Энрике, 39.,
«Лос-Анджелес Гэлакси» – «Миннесота Юнайтед» – 6:2.
Голы: Габриэль Пек, 1, 50, Деян Йовельич, 18, 89, Джозеф Пейнтсил, 37, 86 – Келвин Ебоа, 6, 45+4.
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