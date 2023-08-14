Источник: Челси подписал хавбека из Брайтона за £115 млн. Рекорд Британии!

Лондонский футбольный клуб «Челси» подписал за 21-летнего эквадорского полузащитника Мойсеса Кайседо из «Брайтона».

Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, сумма трансфера составила 115 миллионов фунтов стерлингов – рекорд для Великобритании.

Романо утверждает, что соглашение будет рассчитано до 2031 год с опцией продление еще на 1 сезон.

В прошлом сезоне АПЛ Кайседо провел за «чаек» 43 матча, в которых отметился 1 голом и 1 ассистом.