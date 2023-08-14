Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Челси подписал хавбека из Брайтона за £115 млн. Рекорд Британии!
Англия
14 августа 2023, 09:59 | Обновлено 14 августа 2023, 10:08
1167
4

Источник: Челси подписал хавбека из Брайтона за £115 млн. Рекорд Британии!

Мойсес Кайседо продолжит карьеру в лондонской команде

14 августа 2023, 09:59 | Обновлено 14 августа 2023, 10:08
1167
4
Источник: Челси подписал хавбека из Брайтона за £115 млн. Рекорд Британии!
Getty Images/Global Images Ukraine. Мойсес Кайседо

Лондонский футбольный клуб «Челси» подписал за 21-летнего эквадорского полузащитника Мойсеса Кайседо из «Брайтона».

Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, сумма трансфера составила 115 миллионов фунтов стерлингов – рекорд для Великобритании.

Романо утверждает, что соглашение будет рассчитано до 2031 год с опцией продление еще на 1 сезон.

В прошлом сезоне АПЛ Кайседо провел за «чаек» 43 матча, в которых отметился 1 голом и 1 ассистом.

По теме:
Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Довольны, но и разочарованы. Мы заслужили победу»
Юрген КЛОПП: «Если спросите меня, был ли я полностью доволен игрой, то нет»
Неймар подпишет контракт с Аль-Хилялем до 2026 года с зарплатой €250 млн
Мойсес Кайседо Челси Брайтон трансферы трансферы АПЛ рекорд Фабрицио Романо
Источник Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

15 минут для Мудрика. Челси и Ливерпуль снова сыграли вничью
Футбол | 13 августа 2023, 20:34 46
15 минут для Мудрика. Челси и Ливерпуль снова сыграли вничью
15 минут для Мудрика. Челси и Ливерпуль снова сыграли вничью

Пятый матч подряд в АПЛ соперники не могут определить более сильного между собой

Турецкие СМИ: Шахтер требует от ФИФА отстранить Тете от футбола
Футбол | 13 августа 2023, 22:46 5
Турецкие СМИ: Шахтер требует от ФИФА отстранить Тете от футбола
Турецкие СМИ: Шахтер требует от ФИФА отстранить Тете от футбола

Также сообщается, что украинский клуб пожаловался и на «Галатасарай»

Арбитр удалил двух и Хави. Барселона не сумела распечатать ворота Хетафе
Футбол | 14.08.2023, 00:50
Арбитр удалил двух и Хави. Барселона не сумела распечатать ворота Хетафе
Арбитр удалил двух и Хави. Барселона не сумела распечатать ворота Хетафе
Уверенная победа на фоне усталости. Украина обыграла Исландию
Баскетбол | 13.08.2023, 19:43
Уверенная победа на фоне усталости. Украина обыграла Исландию
Уверенная победа на фоне усталости. Украина обыграла Исландию
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 августа
Футбол | 14.08.2023, 07:40
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 августа
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 августа
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Владимир одесский
Та бля у нас Сидорчук і Степаненко більше за сезон забивають на тій же позиції. А тут таке бабло. Челсі знову накуповує гравців, а потім не знає кого куди ставити на гру!
Ответить
0
Fitness.sports
Для о́порника статистика ещё нормально а для вингера отстой за такие деньги
Ответить
0
Антон Рудзыка
Він же опорник
Ответить
0
and vik
Вінгера?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Вылет Карлоса и Медведева, Монфис – аут. Определены полуфиналисты в Торонто
Вылет Карлоса и Медведева, Монфис – аут. Определены полуфиналисты в Торонто
12.08.2023, 09:05
Теннис
Энтони ДЖОШУА: «У меня болит спина из-за того, что я тяну хэвивейт»
Энтони ДЖОШУА: «У меня болит спина из-за того, что я тяну хэвивейт»
13.08.2023, 09:05 3
Бокс
ВИДЕО. Как Энтони Джошуа потушил свет Роберту Хелениусу в 7-м раунде
ВИДЕО. Как Энтони Джошуа потушил свет Роберту Хелениусу в 7-м раунде
13.08.2023, 02:23
Бокс
Фанаты Челси просто уничтожили Мудрика после игры с Ливерпулем
Фанаты Челси просто уничтожили Мудрика после игры с Ливерпулем
14.08.2023, 00:20 16
Футбол
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
13.08.2023, 09:01 1
Футбол
Шахтер нагрели еще и на Тете. Хотя Галатасарай рискует с этим трансфером
Шахтер нагрели еще и на Тете. Хотя Галатасарай рискует с этим трансфером
12.08.2023, 09:40 24
Футбол
Ястремская оформила яркий камбэк в финале турнире в Польше и взяла титул
Ястремская оформила яркий камбэк в финале турнире в Польше и взяла титул
12.08.2023, 18:01 13
Теннис
ГРИГОРЧУК – о поведении Оболони: «На мой взгляд, это какая-то дикость»
ГРИГОРЧУК – о поведении Оболони: «На мой взгляд, это какая-то дикость»
12.08.2023, 18:47 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем