Источник: Челси подписал хавбека из Брайтона за £115 млн. Рекорд Британии!
Мойсес Кайседо продолжит карьеру в лондонской команде
Лондонский футбольный клуб «Челси» подписал за 21-летнего эквадорского полузащитника Мойсеса Кайседо из «Брайтона».
Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, сумма трансфера составила 115 миллионов фунтов стерлингов – рекорд для Великобритании.
Романо утверждает, что соглашение будет рассчитано до 2031 год с опцией продление еще на 1 сезон.
В прошлом сезоне АПЛ Кайседо провел за «чаек» 43 матча, в которых отметился 1 голом и 1 ассистом.
BREAKING: Moisés Caicedo to Chelsea, here we go! Agreement reached and sealed right now — it’s gonna British record transfer fee 🚨🔵🇪🇨 #CFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2023
£115m fee plus sell-on clause included for Brighton.
Medical tests, booked.
Caicedo will sign until June 2031 with option until 2032. pic.twitter.com/7O8whsRLdK
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