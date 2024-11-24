Манчестер Сити может купить форварда Ипсвича. Им интересуется Челси
Лиам Делап может вернуться в «Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» планирует купить нападающего «Ипсвича» Лиама Делапа, которым интересуется «Челси», сообщает Fichajes.
Ранее Делап выступал за молодежную команду «горожан», однако летом 2024 года перешел в «Ипсвич». По информации источника, «Манчестер Сити» готов активировать пункт о выкупе за 20 миллионов евро. «Челси» рассматривал Делапа, как альтернативу трансферу Осимхена.
Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 21-летнего нападающего в 15 миллионов евро. Контракт игрока с «Ипсвичем» рассчитан до лета 2029 года.
В нынешнем сезоне Делап провел за «Ипсвич» во всех турнирах 12 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 1 голевую передачу.
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