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Англия
24 ноября 2024, 19:19 | Обновлено 24 ноября 2024, 19:24
620
0

Манчестер Сити может купить форварда Ипсвича. Им интересуется Челси

Лиам Делап может вернуться в «Манчестер Сити»

24 ноября 2024, 19:19 | Обновлено 24 ноября 2024, 19:24
620
0
Манчестер Сити может купить форварда Ипсвича. Им интересуется Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Лиам Делап

«Манчестер Сити» планирует купить нападающего «Ипсвича» Лиама Делапа, которым интересуется «Челси», сообщает Fichajes.

Ранее Делап выступал за молодежную команду «горожан», однако летом 2024 года перешел в «Ипсвич». По информации источника, «Манчестер Сити» готов активировать пункт о выкупе за 20 миллионов евро. «Челси» рассматривал Делапа, как альтернативу трансферу Осимхена.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 21-летнего нападающего в 15 миллионов евро. Контракт игрока с «Ипсвичем» рассчитан до лета 2029 года.

В нынешнем сезоне Делап провел за «Ипсвич» во всех турнирах 12 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 1 голевую передачу.

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Лиам Делап Манчестер Сити Ипсвич Челси трансферы трансферы АПЛ чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Іван Распутін Источник: Fichajes.net
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