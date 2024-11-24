Манчестер Сити может купить форварда Ипсвича. Им интересуется Челси

«Манчестер Сити» планирует купить нападающего «Ипсвича» Лиама Делапа, которым интересуется «Челси», сообщает Fichajes.

Ранее Делап выступал за молодежную команду «горожан», однако летом 2024 года перешел в «Ипсвич». По информации источника, «Манчестер Сити» готов активировать пункт о выкупе за 20 миллионов евро. «Челси» рассматривал Делапа, как альтернативу трансферу Осимхена.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 21-летнего нападающего в 15 миллионов евро. Контракт игрока с «Ипсвичем» рассчитан до лета 2029 года.

В нынешнем сезоне Делап провел за «Ипсвич» во всех турнирах 12 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 1 голевую передачу.