Игрок команды Де Дзерби заявил, что хочет перейти в Челси, а не в Ливерпуль

Английский «Челси» собирается сделать новое предложение «Брайтону» по трансферу полузащитника Мойзеса Кайседо.

После переговоров ожидается, что новая заявка должна быть не меньше 110 млн фунтов стерлингов.

Сам 21-детний эквадорец заявил, что хочет перейти именно в «Челси», а не в Ливерпуль, который также претендовал на игрока.

Еще в конце мая Кайседо договорился с Челси об условиях личного контракта, информирует инсайдер Фабрицио Романо.

Кайседо в минувшем сезоне провел 43 матча и забил 1 гол за Брайтон, который тренирует Роберто Де Дхерби, экс-коуч Шахтера.

Chelsea are increasingly confident to get Caicedo deal done on Saturday — after positive talks with Brighton tonight and more to follow next hours 🚨🔵 Official bid on Saturday won’t be less than Liverpool’s £110m bid. Chelsea dream remains clear: Moisés @ the Bridge on Sunday. pic.twitter.com/aFNcKsrmA6

EXCLUSIVE: Moisés Caicedo has just informed Liverpool that he only wants to join Chelsea! 🚨🔵🇪🇨 #CFC



Caicedo has decided to keep his word and only accept Chelsea as personal terms were agreed since end of May.



Chelsea, set to bid again in order to get deal done with Brighton. pic.twitter.com/HI3geVVq9Z