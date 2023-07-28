Мало денег. Брайтон отказался продавать ведущего хавбека в Челси

По информации британсих СМИ, «Челси» сделал «Брайтону» предложение в размере 80 миллионов фунтов за центрального хавбека Мойсеса Кайседо.

Однако лондонский клуб сразу получил отказ, а «Брайтон» хочет сохранить ведущего футболиста минимум на первую часть нового сезона. Кайседо вместе с командой находится в предсезонном турне в США.

Ранее интерес к игроку проявлял «Арсенал».

Кайседо в минувшем сезоне провел 43 матча, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.