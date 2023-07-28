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Англия
28 июля 2023, 11:11 | Обновлено 28 июля 2023, 12:08
706
0

Мало денег. Брайтон отказался продавать ведущего хавбека в Челси

Хотят за Кайседо больше денег

28 июля 2023, 11:11 | Обновлено 28 июля 2023, 12:08
706
0
Мало денег. Брайтон отказался продавать ведущего хавбека в Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Мойсес Кайседо

По информации британсих СМИ, «Челси» сделал «Брайтону» предложение в размере 80 миллионов фунтов за центрального хавбека Мойсеса Кайседо.

Однако лондонский клуб сразу получил отказ, а «Брайтон» хочет сохранить ведущего футболиста минимум на первую часть нового сезона. Кайседо вместе с командой находится в предсезонном турне в США.

Ранее интерес к игроку проявлял «Арсенал».

Кайседо в минувшем сезоне провел 43 матча, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

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Мойсес Кайседо Челси Брайтон трансферы АПЛ
Источник BBC
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