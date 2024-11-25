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  4. Ротань удивил заявлением по Калюжному после матча против Вереса в УПЛ
Украина. Премьер лига
25 ноября 2024, 07:23 |
2659
0

Ротань удивил заявлением по Калюжному после матча против Вереса в УПЛ

Специалист считает, что нужно быстро переключаться на клубные дела после приезда из сборной

25 ноября 2024, 07:23 |
2659
0
Ротань удивил заявлением по Калюжному после матча против Вереса в УПЛ
ФК Александрия. Иван Калюжный

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань признался, что Иван Калюжный играл против «Вереса» в 14 туре украинской Премьер-лиги с небольшим повреждением, которое получил в расположении национальной сборной.

«Иоанн вернулся с микроповреждением, но мы с ним переговорили – все нормально. Он был готов к игре, но все-таки мы должны понимать: переезды, тяжелый матч с Албанией – это все сказывается. Ему было нелегко.

Пусть больше будет игроков в сборных – мы только довольны. Но мы должны поменять менталитет наших ребят на то, что матч сборной, вы должны там закрывать эту книгу и перестраиваться на матчи чемпионата. Не скажу, что это легко, потому что я был в этой шкуре, понимаю всю нагрузку на их плечах. Поэтому здесь, скажем так, двояко», – заявил Ротань.

Сейчас Александрия занимает второе место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 33 зачетных пункта после 13 сыгранных матчей.

Ранее Руслан Ротань признался, как изменился Иван Калюжный после дебютного вызова в сборную Украины.

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Иван Калюжный Руслан Ротань Александрия Верес Ровно Верес - Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
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