Ротань удивил заявлением по Калюжному после матча против Вереса в УПЛ

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань признался, что Иван Калюжный играл против «Вереса» в 14 туре украинской Премьер-лиги с небольшим повреждением, которое получил в расположении национальной сборной.

«Иоанн вернулся с микроповреждением, но мы с ним переговорили – все нормально. Он был готов к игре, но все-таки мы должны понимать: переезды, тяжелый матч с Албанией – это все сказывается. Ему было нелегко.

Пусть больше будет игроков в сборных – мы только довольны. Но мы должны поменять менталитет наших ребят на то, что матч сборной, вы должны там закрывать эту книгу и перестраиваться на матчи чемпионата. Не скажу, что это легко, потому что я был в этой шкуре, понимаю всю нагрузку на их плечах. Поэтому здесь, скажем так, двояко», – заявил Ротань.

Сейчас Александрия занимает второе место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 33 зачетных пункта после 13 сыгранных матчей.

Ранее Руслан Ротань признался, как изменился Иван Калюжный после дебютного вызова в сборную Украины.