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Премьер-лига
Полесье
25.11.2024 18:00 - : -
Заря
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Украина. Премьер лига
20 ноября 2024, 21:00 |
28
0

Полесье – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 ноября состоится матч 14-го тура УПЛ

20 ноября 2024, 21:00 |
28
0
Полесье – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В понедельник, 25 ноября, в 18:00 состоится матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Полесье» и «Заря».

Команды встретятся на Центральном стадионе в городе Житомир.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Полесье – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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