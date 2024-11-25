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Испания
25 ноября 2024, 08:26 | Обновлено 25 ноября 2024, 08:28
44
0

Осасуна – Вильярреал – 2:2. Сравняли после 90-й. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 14-го тура Ла Лиги 2024/25

25 ноября 2024, 08:26 | Обновлено 25 ноября 2024, 08:28
44
0
Осасуна – Вильярреал – 2:2. Сравняли после 90-й. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

24 ноября состоялся матч 14-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами «Осасуна» и «Вильярреал».

Поединок прошел на стадионе «Эль Садар» в Памплоне. Игра завершилась ничьей со счетом 2:2.

Ла Лига 2024/25. 14-й тур, 24 ноября

«Осасуна» – «Вильярреал» – 2:2

Голы: Будимир 8, 20 – Баена 67, Морено, 90+3

Видеообзор матча:

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Осасуна Вильярреал чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео голов и обзор Анте Будимир Херард Морено
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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