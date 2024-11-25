Испания25 ноября 2024, 08:26 | Обновлено 25 ноября 2024, 08:28
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Осасуна – Вильярреал – 2:2. Сравняли после 90-й. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 14-го тура Ла Лиги 2024/25
25 ноября 2024, 08:26 | Обновлено 25 ноября 2024, 08:28
44
0
24 ноября состоялся матч 14-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами «Осасуна» и «Вильярреал».
Поединок прошел на стадионе «Эль Садар» в Памплоне. Игра завершилась ничьей со счетом 2:2.
Ла Лига 2024/25. 14-й тур, 24 ноября
«Осасуна» – «Вильярреал» – 2:2
Голы: Будимир 8, 20 – Баена 67, Морено, 90+3
Видеообзор матча:
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