24.11.2024 22:00 – FT 1 : 0
Испания25 ноября 2024, 09:00 | Обновлено 25 ноября 2024, 09:03
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Атлетик – Реал Сосьедад – 1:0. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 14-го тура Ла Лиги 2024/25
25 ноября 2024, 09:00 | Обновлено 25 ноября 2024, 09:03
67
0
24 ноября состоялся матч 14-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами «Атлетик» и «Реал Сосьедад».
Поединок прошел на стадионе «Сан Мамес» в Бильбао. Игра завершилась победой «Атлетик» со счетом 1:0.
Ла Лига 2024/25. 14-й тур, 24 ноября
«Атлетик» – «Реал Сосьедад» – 1:0
Гол: Санчет, 26
Видеообзор матча:
События матча
26’
ГОЛ ! Мяч забил Ойан Сансет (Атлетик Бильбао).
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