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Чемпионат Испании
Атлетик Бильбао
24.11.2024 22:00 – FT 1 : 0
Реал Сосьедад
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Испания
25 ноября 2024, 09:00 | Обновлено 25 ноября 2024, 09:03
67
0

Атлетик – Реал Сосьедад – 1:0. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 14-го тура Ла Лиги 2024/25

25 ноября 2024, 09:00 | Обновлено 25 ноября 2024, 09:03
67
0
Атлетик – Реал Сосьедад – 1:0. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

24 ноября состоялся матч 14-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами «Атлетик» и «Реал Сосьедад».

Поединок прошел на стадионе «Сан Мамес» в Бильбао. Игра завершилась победой «Атлетик» со счетом 1:0.

Ла Лига 2024/25. 14-й тур, 24 ноября

«Атлетик» – «Реал Сосьедад» – 1:0

Гол: Санчет, 26

Видеообзор матча:

События матча

26’
ГОЛ ! Мяч забил Ойан Сансет (Атлетик Бильбао).
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Атлетик Бильбао Реал Сосьедад Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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