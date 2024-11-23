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  4. ФОТО. Пнул штангу и наорал. Бущан взбесился после пропущенного гола Динамо
Украина. Премьер лига
23 ноября 2024, 18:10 |
768
0

ФОТО. Пнул штангу и наорал. Бущан взбесился после пропущенного гола Динамо

Георгий явно хотел отыграть на ноль матч против Черноморца (3:1)

23 ноября 2024, 18:10 |
768
0
ФОТО. Пнул штангу и наорал. Бущан взбесился после пропущенного гола Динамо
ФК Динамо Киев. Георгий Бущан

23 ноября прошел матч 14-го тура УПЛ 2024/25 между командами Динамо и Черноморец. Коллективы сыграли на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского в Киеве. Поединок завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Единственный гол гости забили на 90+2-й минуте. Мяч оформил Евгений Скыба.

После пропущенного голкипер бело-синих Георгий Бущан, мягко говоря, расстроился. Он накричал на центрбека команды Тараса Михавко и пнул штангу.

ФОТО. Пнул штангу и наорал. Бущан взбесился после пропущенного гола Динамо

Видеообзор матча:

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Евгений Скиба фото Георгий Бущан Тарас Михавко Динамо Киев Черноморец Одесса Динамо - Черноморец Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу эмоции
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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