23 ноября прошел матч 14-го тура УПЛ 2024/25 между командами Динамо и Черноморец. Коллективы сыграли на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского в Киеве. Поединок завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев.

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Единственный гол гости забили на 90+2-й минуте. Мяч оформил Евгений Скыба.

После пропущенного голкипер бело-синих Георгий Бущан, мягко говоря, расстроился. Он накричал на центрбека команды Тараса Михавко и пнул штангу.

ФОТО. Пнул штангу и наорал. Бущан взбесился после пропущенного гола Динамо

Видеообзор матча: