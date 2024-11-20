Украина. Премьер лига20 ноября 2024, 21:07 |
37
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Заря
25 ноября состоится матч 14-го тура УПЛ
20 ноября 2024, 21:07 |
37
0
В понедельник, 25 ноября, в 18:00 состоится матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Полесье» и «Заря».
Команды встретятся на Центральном стадионе в городе Житомир.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 19 ноября 2024, 21:42 2
Бывший боец UFC едва не подрался с Джоном Фьюри
Футбол | 20 ноября 2024, 17:53 2
Украинский футболист попрощался с наставником
Футбол | 20.11.2024, 17:19
Футбол | 19.11.2024, 23:38
Футбол | 20.11.2024, 06:23
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
19.11.2024, 08:32 8
20.11.2024, 08:51
19.11.2024, 10:56 5
Бокс
19.11.2024, 23:45 1
18.11.2024, 21:18 3
19.11.2024, 07:50 18
19.11.2024, 16:14 12