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Украина. Премьер лига
20 ноября 2024, 21:07 |
37
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Заря

25 ноября состоится матч 14-го тура УПЛ

20 ноября 2024, 21:07 |
37
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Заря
УПЛ

В понедельник, 25 ноября, в 18:00 состоится матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Полесье» и «Заря».

Команды встретятся на Центральном стадионе в городе Житомир.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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