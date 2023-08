5 августа на «Стэмфорд Бридж» в Лондоне состоялся Game4Ukraine, благотворительный матч для Украины.

Встреча завершилась результативной ничьей.

Команда Шевченко – Команда Зинченко – 2:2.

Зеедорф, 41, Галлас, 78 - Нобл, 38, Срна, 53.

Cтадион: «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия).

Обзор матча

Видео гола Нобла

MARK NOBLE SCORES! 🙌



Team Zinchenko take the lead in #Game4Ukraine 🇺🇦 pic.twitter.com/AGrS8T1Jbw