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  4. Одного из лучших футболистов планеты обвинили в избиении женщины
Англия
29 марта 2025, 19:24 |
940
0

Одного из лучших футболистов планеты обвинили в избиении женщины

Утверждается, что Эрлинг Холанда избил женщину-маскота

29 марта 2025, 19:24 |
940
0
Одного из лучших футболистов планеты обвинили в избиении женщины
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

У одного из лучших футболистов планеты Эрлинга Холанда возникли проблемы.

По информации британского портала The Sun, Холанда обвиняют в избиении женщины. Утверждается, что Эрлинг в шутку ударил по затылку женщину, которая работает в «Манчестер Сити» маскотом. Женщине сначала показалось, что в нее попал мяч, однако она впоследствии узнала, что это сделал Эрлинг и подала заявление в полицию.

Отмечается, что у женщины после этого удара была тошнота и боль в голове.

В этом сезоне Холанд провел 39 матчей, забил 29 голов и сделал четыре ассиста. Ранее Холанд установил рекорд АПЛ.

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Эрлинг Холанд Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига скандал
Дмитрий Олейник Источник: The Sun
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