Одного из лучших футболистов планеты обвинили в избиении женщины
Утверждается, что Эрлинг Холанда избил женщину-маскота
У одного из лучших футболистов планеты Эрлинга Холанда возникли проблемы.
По информации британского портала The Sun, Холанда обвиняют в избиении женщины. Утверждается, что Эрлинг в шутку ударил по затылку женщину, которая работает в «Манчестер Сити» маскотом. Женщине сначала показалось, что в нее попал мяч, однако она впоследствии узнала, что это сделал Эрлинг и подала заявление в полицию.
Отмечается, что у женщины после этого удара была тошнота и боль в голове.
В этом сезоне Холанд провел 39 матчей, забил 29 голов и сделал четыре ассиста. Ранее Холанд установил рекорд АПЛ.
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