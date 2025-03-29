Одного из лучших футболистов планеты обвинили в избиении женщины

У одного из лучших футболистов планеты Эрлинга Холанда возникли проблемы.

По информации британского портала The Sun, Холанда обвиняют в избиении женщины. Утверждается, что Эрлинг в шутку ударил по затылку женщину, которая работает в «Манчестер Сити» маскотом. Женщине сначала показалось, что в нее попал мяч, однако она впоследствии узнала, что это сделал Эрлинг и подала заявление в полицию.

Отмечается, что у женщины после этого удара была тошнота и боль в голове.

В этом сезоне Холанд провел 39 матчей, забил 29 голов и сделал четыре ассиста. Ранее Холанд установил рекорд АПЛ.