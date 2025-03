Гризманн обошел Месси по количеству матчей в Ла Лиге

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн провел свой 521-й матч в Ла Лиге и обошел по этому показателю Лионеля Месси. Француз стал рекордсменом по количеству поединков среди иностранцев в испанском чемпионате.

29 марта состоялась встреча 29-го тура Ла Лиги между командами «Атлетико» и «Барселона». Поединок завершился ничьей со счетом 1:1. По голу забили Аспиликуэта и Пуадо.

За время своего пребывания в Испании Гризманн выступал в составе «Реал Сосьедад», «Барселоны» и «Атлетико». В 521 матче чемпионата Испании он забил 198 голов и отдал 95 ассистов.

В текущей кампании Ла Лиги Антуан сыграл 29 поединков, забил 8 мячей и отдал 5 результативных передач. «Матрасники» располагаются на третьей строчке в таблице чемпионата (16 побед, 9 ничьих, 4 поражения).

Antoine Griezmann has now overtaken Lionel Messi for the most LaLiga appearances by a non-Spanish player 👑👀 pic.twitter.com/PAeyE3ABNW