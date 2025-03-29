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Испания
29 марта 2025, 19:27 | Обновлено 29 марта 2025, 19:57
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Гризманн обошел Месси по количеству матчей в Ла Лиге

Произошло это в поединке «Эспаньол» – «Атлетико»

29 марта 2025, 19:27 | Обновлено 29 марта 2025, 19:57
239
0
Гризманн обошел Месси по количеству матчей в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн провел свой 521-й матч в Ла Лиге и обошел по этому показателю Лионеля Месси. Француз стал рекордсменом по количеству поединков среди иностранцев в испанском чемпионате.

29 марта состоялась встреча 29-го тура Ла Лиги между командами «Атлетико» и «Барселона». Поединок завершился ничьей со счетом 1:1. По голу забили Аспиликуэта и Пуадо.

За время своего пребывания в Испании Гризманн выступал в составе «Реал Сосьедад», «Барселоны» и «Атлетико». В 521 матче чемпионата Испании он забил 198 голов и отдал 95 ассистов.

В текущей кампании Ла Лиги Антуан сыграл 29 поединков, забил 8 мячей и отдал 5 результативных передач. «Матрасники» располагаются на третьей строчке в таблице чемпионата (16 побед, 9 ничьих, 4 поражения).

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Эспаньол Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Антуан Гризманн Лионель Месси статистика рекорд
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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