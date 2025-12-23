Источник: экс-президент УАФ Андрей Павелко сбежал заграницу
Помогла функционеру в этом поддельная инвалидность
Экс-президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сбежал заграницу. Об этом сообщает Игорь Лаченков.
По информации источника, 50-летний президент УАФ, несмотря на вынесенный ему судом домашний арест, сбежал из Украины. Поспособствовала этом поддельная справка о инвалидности.
Обсуждается вопрос о том, чтобы подать Павелко в поиск в Интерпол.
Андрей Павелко покинул пост президента УАФ из-за обвинений в коррупции, связанных о строительством завода по производству иску́сственных травы Кропивницком. С этим же и связан его арест. Место Павелко 25 января 2024 года занял Андрей Шевченко.
Ранее сообщалось о том, что киевская полиция подозревает Павелко в новом уголовном правонарушении.
