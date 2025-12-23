Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: экс-президент УАФ Андрей Павелко сбежал заграницу
Другие новости
23 декабря 2025, 22:40 | Обновлено 23 декабря 2025, 23:12
1848
6

Источник: экс-президент УАФ Андрей Павелко сбежал заграницу

Помогла функционеру в этом поддельная инвалидность

23 декабря 2025, 22:40 | Обновлено 23 декабря 2025, 23:12
1848
6 Comments
Источник: экс-президент УАФ Андрей Павелко сбежал заграницу
Андрей Павелко

Экс-президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сбежал заграницу. Об этом сообщает Игорь Лаченков.

По информации источника, 50-летний президент УАФ, несмотря на вынесенный ему судом домашний арест, сбежал из Украины. Поспособствовала этом поддельная справка о инвалидности.

Обсуждается вопрос о том, чтобы подать Павелко в поиск в Интерпол.

Андрей Павелко покинул пост президента УАФ из-за обвинений в коррупции, связанных о строительством завода по производству иску́сственных травы Кропивницком. С этим же и связан его арест. Место Павелко 25 января 2024 года занял Андрей Шевченко.

Ранее сообщалось о том, что киевская полиция подозревает Павелко в новом уголовном правонарушении.

По теме:
ФОТО. В Доме футбола было проведено необычное мероприятие
Вызов к мечте. Состоялся сбор юных футболисток для сборной Украины WU-15
Исполком УАФ к УЕФА: «Это противоречит фундаментальным ценностям мира»
Украинская ассоциация футбола Андрей Павелко
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(54)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шапаренко принял неожиданное решение на фоне слухов о Бешикташе и Жироне
Футбол | 23 декабря 2025, 08:20 51
Шапаренко принял неожиданное решение на фоне слухов о Бешикташе и Жироне
Шапаренко принял неожиданное решение на фоне слухов о Бешикташе и Жироне

Николай продлит соглашение с киевлянами

Костюк выбрал новых лидеров в Динамо. Будет большая перестройка
Футбол | 23 декабря 2025, 00:36 2
Костюк выбрал новых лидеров в Динамо. Будет большая перестройка
Костюк выбрал новых лидеров в Динамо. Будет большая перестройка

Тренер омолодит состав

Киевское Динамо решило сделать необходимый трансфер
Футбол | 22.12.2025, 23:57
Киевское Динамо решило сделать необходимый трансфер
Киевское Динамо решило сделать необходимый трансфер
Выбираем лучшего волейболиста Украины-2025. Определен топ-10
Волейбол | 23.12.2025, 20:05
Выбираем лучшего волейболиста Украины-2025. Определен топ-10
Выбираем лучшего волейболиста Украины-2025. Определен топ-10
Легенда Динамо рассказал, что попал в больницу из-за употребления алкоголя
Футбол | 23.12.2025, 22:22
Легенда Динамо рассказал, что попал в больницу из-за употребления алкоголя
Легенда Динамо рассказал, что попал в больницу из-за употребления алкоголя
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
даже смеяться уже нет сил
Ответить
+2
Петро
Шахрай
Ответить
+1
Bulba_sumkin
Ну хоть миндичу не скучно будет там, так далеко от «країни мрій»)) а так-то раздули с самого начала))) 
Ответить
0
contr
Зелені дауни дали втекти бо еее беее мееее попросила!
Ответить
0
РЛС Рада
в смысле "сбежал" ? спокойно выехал с разрешения действующей власти и органов правопорядка ! интересно разрешил ли бы какой-нибудь диктатор выехать из страны ублюдку укравшему хреналиард денег или посадил бы ублюдка на бутылку ? 
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный тренер Баварии снова возглавил команду
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный тренер Баварии снова возглавил команду
23.12.2025, 14:59
Баскетбол
Сухой матч Трубина, 80 минут Судакова. Бенфика дома переиграла Фамаликау
Сухой матч Трубина, 80 минут Судакова. Бенфика дома переиграла Фамаликау
23.12.2025, 00:45 3
Футбол
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
23.12.2025, 12:39 47
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Они – говно. Поэтому я отказался»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Они – говно. Поэтому я отказался»
22.12.2025, 23:29
Футбол
Динамо узнало, сколько получит за Шапаренко от 16-кратного чемпиона
Динамо узнало, сколько получит за Шапаренко от 16-кратного чемпиона
22.12.2025, 08:23 37
Футбол
У Джошуа произошел конфликт с Логаном Полом. Пришлось вмешаться полиции
У Джошуа произошел конфликт с Логаном Полом. Пришлось вмешаться полиции
22.12.2025, 03:02
Бокс
Украинский форвард забил и спас команду от поражения в испанской лиге
Украинский форвард забил и спас команду от поражения в испанской лиге
21.12.2025, 19:28
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Рафинья завершил профессиональную карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Рафинья завершил профессиональную карьеру
22.12.2025, 20:23 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем