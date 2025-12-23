Англия23 декабря 2025, 22:27 | Обновлено 23 декабря 2025, 22:28
Арсенал – Кристал Пэлас. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка 1/4 финала Кубка английской лиги
23 декабря в 22:00 проходит поединок 1/4 финала Кубка английской лиги.
Арсенал принимает Кристал Пэлас на домашнем стадионе Эмирейтс в Лондоне.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Уже состоялась жеребьевка полуфиналов: Челси – Арсенал / Кристал Пэлас, Ньюкасл – Манчестер Сити.
