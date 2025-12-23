Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. В Доме футбола было проведено необычное мероприятие
Украина. Премьер лига
23 декабря 2025, 02:59 | Обновлено 23 декабря 2025, 03:29
13
0

ФОТО. В Доме футбола было проведено необычное мероприятие

В Киеве состоялся тренер для врачей и физтерапевтов

23 декабря 2025, 02:59 | Обновлено 23 декабря 2025, 03:29
13
0
ФОТО. В Доме футбола было проведено необычное мероприятие
УАФ

В столичном Доме футбола прошел ежегодный семинар, посвященный обучению врачей и физиотерапевтов футбольных клубов.

Обучение предусматривало интенсивный тренинг по оказанию неотложной медицинской помощи непосредственно на футбольном поле в соответствии с учебной программой UEFA Medical Education. Участники отрабатывали алгоритмы действий в критических ситуациях, в частности при потере сознания, сердечно-легочной реанимации, травмах головы, позвоночника и нижних конечностей, которые являются наиболее опасными в футбольной практике.

Отдельный блок был посвящен лекциям о самых распространенных травмах в футболе, их профилактике, ранней диагностике и современных подходах к лечению. Лекторы делились клиническим опытом ведения повреждений, хронических проблем, а также особенностями возвращения игроков к тренировочному процессу после травм.

Также обсуждались организационные вопросы медицинского обеспечения футбольных матчей и допинг-контроля. Внимание физиотерапевтов также уделялось современным методам физиотерапии и реабилитации. Практический интерес вызвали занятия по тейпированию, во время которых участники могли ознакомиться с современными техниками.

Мероприятие стало важной платформой для освоения практических навыков и повышения квалификации медицинских штабов футбольных клубов, обмена опытом и внедрения современных европейских стандартов медицинского обеспечения в украинском футболе.

Фотогалерея

По теме:
Вызов к мечте. Состоялся сбор юных футболисток для сборной Украины WU-15
Исполком УАФ к УЕФА: «Это противоречит фундаментальным ценностям мира»
Врач немецкого клуба получил приз честной игры от ФИФА за 2025 год
Украинская ассоциация футбола медицина семинар фото
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Юрий ВЕРНИДУБ: «В Украине это запрещено, а в Азербайджане – можно»
Футбол | 22 декабря 2025, 05:02 2
Юрий ВЕРНИДУБ: «В Украине это запрещено, а в Азербайджане – можно»
Юрий ВЕРНИДУБ: «В Украине это запрещено, а в Азербайджане – можно»

Тренер доволен, что разрешено играть на искусственных полях

Решение принято. Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо
Футбол | 22 декабря 2025, 05:22 2
Решение принято. Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо
Решение принято. Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо

Дье Калонджи завершает просмотр в киевском клубе

Египет – Зимбабве – 2:1. Победный гол Салаха на 90+1. Видео голов и обзор
Футбол | 23.12.2025, 01:39
Египет – Зимбабве – 2:1. Победный гол Салаха на 90+1. Видео голов и обзор
Египет – Зимбабве – 2:1. Победный гол Салаха на 90+1. Видео голов и обзор
ФОТО. Жена футболиста УПЛ подсветила идеальную задницу в Карпатах
Футбол | 22.12.2025, 23:25
ФОТО. Жена футболиста УПЛ подсветила идеальную задницу в Карпатах
ФОТО. Жена футболиста УПЛ подсветила идеальную задницу в Карпатах
Футболист сборной Украины покинет «Шахтер». Ему предлагали большие деньги
Футбол | 22.12.2025, 13:05
Футболист сборной Украины покинет «Шахтер». Ему предлагали большие деньги
Футболист сборной Украины покинет «Шахтер». Ему предлагали большие деньги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Юлия ЛЕВЧЕНКО: «Магучих? Почему все хотят это узнать...»
Юлия ЛЕВЧЕНКО: «Магучих? Почему все хотят это узнать...»
21.12.2025, 09:54
Другие виды
В Динамо приняли решение по новичку. Сделают игроком основы
В Динамо приняли решение по новичку. Сделают игроком основы
21.12.2025, 09:45 6
Футбол
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
22.12.2025, 15:39 34
Футбол
Шапаренко хочет покинуть Динамо, клуб готов его продать – журналист
Шапаренко хочет покинуть Динамо, клуб готов его продать – журналист
21.12.2025, 09:45 15
Футбол
Месси получил сенсационное предложение о трансфере. Решение уже принято
Месси получил сенсационное предложение о трансфере. Решение уже принято
21.12.2025, 09:21 1
Футбол
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
21.12.2025, 17:11 11
Футбол
Джейк Пол рассказал о последствиях брутального нокаута в бою против Джошуа
Джейк Пол рассказал о последствиях брутального нокаута в бою против Джошуа
21.12.2025, 10:31 3
Бокс
Легенда Шахтера и сборной Украины может остаться без клуба
Легенда Шахтера и сборной Украины может остаться без клуба
21.12.2025, 16:05 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем