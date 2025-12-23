ФОТО. В Доме футбола было проведено необычное мероприятие

В столичном Доме футбола прошел ежегодный семинар, посвященный обучению врачей и физиотерапевтов футбольных клубов.

Обучение предусматривало интенсивный тренинг по оказанию неотложной медицинской помощи непосредственно на футбольном поле в соответствии с учебной программой UEFA Medical Education. Участники отрабатывали алгоритмы действий в критических ситуациях, в частности при потере сознания, сердечно-легочной реанимации, травмах головы, позвоночника и нижних конечностей, которые являются наиболее опасными в футбольной практике.

Отдельный блок был посвящен лекциям о самых распространенных травмах в футболе, их профилактике, ранней диагностике и современных подходах к лечению. Лекторы делились клиническим опытом ведения повреждений, хронических проблем, а также особенностями возвращения игроков к тренировочному процессу после травм.

Также обсуждались организационные вопросы медицинского обеспечения футбольных матчей и допинг-контроля. Внимание физиотерапевтов также уделялось современным методам физиотерапии и реабилитации. Практический интерес вызвали занятия по тейпированию, во время которых участники могли ознакомиться с современными техниками.

Мероприятие стало важной платформой для освоения практических навыков и повышения квалификации медицинских штабов футбольных клубов, обмена опытом и внедрения современных европейских стандартов медицинского обеспечения в украинском футболе.

Фотогалерея