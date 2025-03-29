Шедевр Аспиликуэты не помог. Атлетико сыграл вничью с Эспаньолом
«Матрасники» вновь потеряли очки
В субботу, 29 марта, состоялся матч 29-го тура ла лиги между «Эспаньолом» и мадридским «Атлетико».
Встречу принимал РКДЕ Стэдиум.
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Первый тайм запомнился суперголом Сесара Аспиликуэты, который стал для него дебютным в составе матрасников. Во второй половине встречи «Эспаньол» сравнял счет благодаря голу Хави Пуадо с пенальти. Матч завершился со счетом 1:1.
После этого матча «Атлетико» с 57 очками расположился на 3-й строчке. До «Реала» – 3 очка, до «Барсы» – 6. у обоих команд матчи в запасе.
Ла Лига. 29-й тур
Эспаньол – Атлетико – 1:1
Голы: Пуадо, 71 (пенальти) – Аспиликуэта, 36
Фото матча:
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