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Эспаньол
29.03.2025 17:15 – FT 1 : 1
Атлетико Мадрид
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Испания
29 марта 2025, 19:28 |
163
1

Шедевр Аспиликуэты не помог. Атлетико сыграл вничью с Эспаньолом

«Матрасники» вновь потеряли очки

29 марта 2025, 19:28 |
163
1
Шедевр Аспиликуэты не помог. Атлетико сыграл вничью с Эспаньолом
Getty Images/Global Images Ukraine. Атлетико

В субботу, 29 марта, состоялся матч 29-го тура ла лиги между «Эспаньолом» и мадридским «Атлетико».

Встречу принимал РКДЕ Стэдиум.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый тайм запомнился суперголом Сесара Аспиликуэты, который стал для него дебютным в составе матрасников. Во второй половине встречи «Эспаньол» сравнял счет благодаря голу Хави Пуадо с пенальти. Матч завершился со счетом 1:1.

После этого матча «Атлетико» с 57 очками расположился на 3-й строчке. До «Реала» – 3 очка, до «Барсы» – 6. у обоих команд матчи в запасе.

Ла Лига. 29-й тур

Эспаньол – Атлетико – 1:1

Голы: Пуадо, 71 (пенальти) – Аспиликуэта, 36

Фото матча:

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Эспаньол Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Сесар Аспиликуэта Хави Пуадо
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Victor673256ua
Неприємна втрата очок. Останні три матчі в Ла Лізі завдали удару по чемпіонським амбіціям. 
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