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Чемпионат Испании
Эспаньол
29.03.2025 17:15 - : -
Атлетико Мадрид
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Испания
29 марта 2025, 09:50 | Обновлено 29 марта 2025, 09:51
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Эспаньол – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 29 марта в 17:15 по Киеву

29 марта 2025, 09:50 | Обновлено 29 марта 2025, 09:51
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Эспаньол – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

29 марта на RCDE Арена пройдет матч 29-го тура Примеры Испании, в котором Эспаньол встретится с Атлетико. Поединок начнется в 17:15 по киевскому времени.

Эспаньол

Команда базируется в Барселоне, и очевидно находится в тени, причем очень густой, своего знаменитого соседа. Несмотря на это, и у нее хватает амбиций. Вот только в последнее время выходы в еврокубки сменились пребыванием в Сегунде. Пока что получалось оттуда сразу же возвращаться, но в 2024-м году для этого уже понадобилось проходить плей-офф.

Сейчас идет традиционная борьба за выживание в Ла Лиге. И перед финишной прямой дела идут пока что нормально, но расслабляться рано. 1:2 в прошлом туре прервали трехматчевую беспроигрышную серию подопечных Маноло Гонсалеса. С 28 очками (и матчем в запасе против Вильярреала) получается занимать пока что 15-е место, но идущий на вылетающей 18-й позиции Леганес отстает минимально, у него 27.

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Атлетико

Клуб в прошлом сезоне финишировал ниже Жироны и даже рисковал выпасть из квартета лидеров. Очевидно, реагируя именно на это, летом пошли на серьезные расходы, направленные на обновление состава. Зато после них весну Диего Симеоне с подопечными встретили как претендент на требл. Впрочем, теперь фактически остается реальный шанс взять один трофей, кубок. Там первый полуфинал, с Барселоной на ее поле, закончился ничьей 4:4.

А вот в Примере от каталонцев отстали, причем в последних турах. Сначала допустили осечку с соседним Хетафе, потом, ведя 2:0, уступили как раз подопечным Флика в крайнем туре. И параллельно драматично вылетели из Лиги чемпионов: обменялись победами с Реалом, но проиграли в серии пенальти, где ключевым стала отмена гола Альвареса из-за случайного двойного касания.

Статистика личных встреч

Все три последних очных поединка, в том числе и в августе, заканчивались ничьими.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в новую осечку в исполнении мадридского гранда. Ставим на то, что гости сумеют выиграть этот поединок при форе -1 гол (коэффициент - 1,95).

Прогноз Sport.ua
Эспаньол
29 марта 2025 -
17:15
Атлетико Мадрид
Фора Атлетико (-1) 1.95 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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