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  4. ФОТО. Очень горячо. Жена звезды Шахтера поразила формами в купальнике
Украина. Премьер лига
29 марта 2025, 12:54 |
1015
4

ФОТО. Очень горячо. Жена звезды Шахтера поразила формами в купальнике

Елизавета Судакова продолжает делиться фотографиями из экзотического отдыха

29 марта 2025, 12:54 |
1015
4
ФОТО. Очень горячо. Жена звезды Шахтера поразила формами в купальнике
Instagram. Елизавета Судакова

Елизавета Судакова, жена звездного полузащитника национальной сборной Украины и донецкого «Шахтера» Георгия Судакова, поделилась горячими фотографиями с отдыха на Бали.

Избранница хавбека «горняков» опубликовала подборку фотографий, сделанных в купальнике у водопада Канто Лампо, который является одной из туристических достопримечательностей Индонезии. Красотка взорвала сеть шикарным телом, заслужив на подобные комментарии:

«Даже такие красивые пейзажи не сравнятся с твоей красотой!»

Ранее Елизавета Судакова уже неоднократно делилась фотографиями из Индонезии.

ФОТО. Очень горячо. Жена звезды Шахтера поразила формами в купальнике

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Георгий Судаков Елизавета Судакова Шахтер Донецк фото lifestyle
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Комментарии 4
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Winner21
А можно всіх подивитися? 
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0
Vitaly Kozak
До фоток в купальниках ми вже звикли. Пора на спортивному порталі щось пікантніше публікувати. 
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0
Перець
По любому тройнічок
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0
Serhii P.
Вона одразу з фотографом їздить відпочивати? 
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0
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