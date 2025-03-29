ФОТО. Очень горячо. Жена звезды Шахтера поразила формами в купальнике
Елизавета Судакова продолжает делиться фотографиями из экзотического отдыха
Елизавета Судакова, жена звездного полузащитника национальной сборной Украины и донецкого «Шахтера» Георгия Судакова, поделилась горячими фотографиями с отдыха на Бали.
Избранница хавбека «горняков» опубликовала подборку фотографий, сделанных в купальнике у водопада Канто Лампо, который является одной из туристических достопримечательностей Индонезии. Красотка взорвала сеть шикарным телом, заслужив на подобные комментарии:
«Даже такие красивые пейзажи не сравнятся с твоей красотой!»
Ранее Елизавета Судакова уже неоднократно делилась фотографиями из Индонезии.
ФОТО. Очень горячо. Жена звезды Шахтера поразила формами в купальнике
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Новак разобрался с Григором и пробился в 60-й финал на турнирах категории АТР 1000
Виктор Дьекереш не верит, что «красные дьяволы» сумеют выиграть титул