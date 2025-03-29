Елизавета Судакова, жена звездного полузащитника национальной сборной Украины и донецкого «Шахтера» Георгия Судакова, поделилась горячими фотографиями с отдыха на Бали.

Избранница хавбека «горняков» опубликовала подборку фотографий, сделанных в купальнике у водопада Канто Лампо, который является одной из туристических достопримечательностей Индонезии. Красотка взорвала сеть шикарным телом, заслужив на подобные комментарии:

«Даже такие красивые пейзажи не сравнятся с твоей красотой!»

Ранее Елизавета Судакова уже неоднократно делилась фотографиями из Индонезии.

ФОТО. Очень горячо. Жена звезды Шахтера поразила формами в купальнике