В Лондоне состоялся специальный матч, в котором знаменитые украинские футболисты Андрей Шевченко и Александр Зинченко вместе с собранными ими командами играли для сбора средств для восстановления лицея в Черниговской области, разрушенного рашистами.

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Getty Images/Global Images Ukraine

В матче приняло участие множество футбольных и не только звезд, в том числе связанных с Украиной. Шевченко, Ребров, Зинченко, Мудрик, Левченко, Срна, Мораес играли бок о бок с Пике, Галласом, Зеедорфом, Чехом, Леманном, Пиресом, Эссьеном и многими другими.

Getty Images/Global Images Ukraine

Голами в матче отличились Зеедорф и Галлас за синюю команду и Нобл со Срной - за желтую.

В перерыве матча состоялся концерт, на котором выступали как местные звезды, так и наши – «Бумбокс» пел легендарную «Червону калину».

Getty Images/Global Images Ukraine

Стоит отметить переполненный «Стемфорд Бридж», который периодически скандировал «ЗСУ», «Слава Україні» и взрывался аплодисментами во время паузы на 24 минуте в честь Украины и ее борьбы.

Благотворительный матч Game4Ukraine.

Команда Шевченко - Команда Зинченко - 2:2.

Зеtдорф, 41, Галлас, 78 - Нобл, 38, Срна, 53.

Cтадbон: «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия).

GAME4UKRAINE. КОМАНДА ШЕВЧЕНКО - КОМАНДА ЗИНЧЕНКО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА