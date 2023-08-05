Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ничья в пользу Украины. Команды Шевченко и Зинченко забили по два гола
Товарищеские матчи
Команда Шевченко
05.08.2023 20:00 – FT 2 : 2
Команда Зинченко
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
05 августа 2023, 22:20 | Обновлено 05 августа 2023, 22:58
3367
3

Ничья в пользу Украины. Команды Шевченко и Зинченко забили по два гола

В Лондоне прошел благотворительный матч Game4Ukraine в поддержку Украины

05 августа 2023, 22:20 | Обновлено 05 августа 2023, 22:58
3367
3
Ничья в пользу Украины. Команды Шевченко и Зинченко забили по два гола
Getty Images/Global Images Ukraine

В Лондоне состоялся специальный матч, в котором знаменитые украинские футболисты Андрей Шевченко и Александр Зинченко вместе с собранными ими командами играли для сбора средств для восстановления лицея в Черниговской области, разрушенного рашистами.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче приняло участие множество футбольных и не только звезд, в том числе связанных с Украиной. Шевченко, Ребров, Зинченко, Мудрик, Левченко, Срна, Мораес играли бок о бок с Пике, Галласом, Зеедорфом, Чехом, Леманном, Пиресом, Эссьеном и многими другими.

Getty Images/Global Images Ukraine

Голами в матче отличились Зеедорф и Галлас за синюю команду и Нобл со Срной - за желтую.

В перерыве матча состоялся концерт, на котором выступали как местные звезды, так и наши – «Бумбокс» пел легендарную «Червону калину».

Getty Images/Global Images Ukraine

Стоит отметить переполненный «Стемфорд Бридж», который периодически скандировал «ЗСУ», «Слава Україні» и взрывался аплодисментами во время паузы на 24 минуте в честь Украины и ее борьбы.

Благотворительный матч Game4Ukraine.

Команда Шевченко - Команда Зинченко - 2:2.

Зеtдорф, 41, Галлас, 78 - Нобл, 38, Срна, 53.

Cтадbон: «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия).

GAME4UKRAINE. КОМАНДА ШЕВЧЕНКО - КОМАНДА ЗИНЧЕНКО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
Олег ГОЛОДЮК: «Счет абсолютно не по игре»
Александрия – Металлист 1925 – 1:0. Видео гола и обзор матча
Команда Шевченко – Команда Зинченко – 2:2. Видео голов и обзор мачта
Андрей Шевченко благотворительные матчи Стэмфорд Бридж Александр Зинченко Челси российско-украинская война Game4Ukraine отчеты
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Воздушная тревога. Начало матча Алекcандрия – Металлист 1925 задерживается
Футбол | 05 августа 2023, 19:41 2
Воздушная тревога. Начало матча Алекcандрия – Металлист 1925 задерживается
Воздушная тревога. Начало матча Алекcандрия – Металлист 1925 задерживается

Поединок должен был начаться в 19:00

ВИДЕО. Зеедорф забил шикарный гол в матче Game4Ukraine
Футбол | 05 августа 2023, 22:06 0
ВИДЕО. Зеедорф забил шикарный гол в матче Game4Ukraine
ВИДЕО. Зеедорф забил шикарный гол в матче Game4Ukraine

47-летний Кларенс не утратил навыков

С кем сыграют Свитолина, Калинина, Костюк и Цуренко на тысячнике в Монреале
Теннис | 05.08.2023, 10:56
С кем сыграют Свитолина, Калинина, Костюк и Цуренко на тысячнике в Монреале
С кем сыграют Свитолина, Калинина, Костюк и Цуренко на тысячнике в Монреале
Список большой. Потенциальные соперники Динамо и Днепра-1 в Q4 ЛК
Футбол | 05.08.2023, 07:50
Список большой. Потенциальные соперники Динамо и Днепра-1 в Q4 ЛК
Список большой. Потенциальные соперники Динамо и Днепра-1 в Q4 ЛК
Стала известна сумма, в которую Шахтеру обошелся выкуп Лукаса Тейлора
Футбол | 04.08.2023, 22:46
Стала известна сумма, в которую Шахтеру обошелся выкуп Лукаса Тейлора
Стала известна сумма, в которую Шахтеру обошелся выкуп Лукаса Тейлора
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk2307
Сподіваюсь відновити ліцей зможуть за цей матч.
Добра та Гарна справа
Ответить
+12
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ПЕГУЛА: То, что сделала Свитолина, через что проходит Украина – невероятно
ПЕГУЛА: То, что сделала Свитолина, через что проходит Украина – невероятно
04.08.2023, 09:33 3
Теннис
ВИДЕО. Роналду забил гол-шедевр. Аль-Наср прошел в плей-офф КАЧ
ВИДЕО. Роналду забил гол-шедевр. Аль-Наср прошел в плей-офф КАЧ
03.08.2023, 22:03 9
Футбол
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
04.08.2023, 08:10
Теннис
Джордан продал свой клуб в НБА за 3 миллиарда
Джордан продал свой клуб в НБА за 3 миллиарда
03.08.2023, 21:20 4
Баскетбол
Таблица коэффициентов. В еврокубках у Украины осталось 4 команды
Таблица коэффициентов. В еврокубках у Украины осталось 4 команды
04.08.2023, 09:10 24
Футбол
Чигринский вернулся в Шахтер: лучше никогда, чем поздно
Чигринский вернулся в Шахтер: лучше никогда, чем поздно
05.08.2023, 08:30 22
Футбол
Состоялась жеребьевка третьего предварительного раунда Кубка Украины
Состоялась жеребьевка третьего предварительного раунда Кубка Украины
04.08.2023, 13:34 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем