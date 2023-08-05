Ничья в пользу Украины. Команды Шевченко и Зинченко забили по два гола
В Лондоне прошел благотворительный матч Game4Ukraine в поддержку Украины
В Лондоне состоялся специальный матч, в котором знаменитые украинские футболисты Андрей Шевченко и Александр Зинченко вместе с собранными ими командами играли для сбора средств для восстановления лицея в Черниговской области, разрушенного рашистами.
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В матче приняло участие множество футбольных и не только звезд, в том числе связанных с Украиной. Шевченко, Ребров, Зинченко, Мудрик, Левченко, Срна, Мораес играли бок о бок с Пике, Галласом, Зеедорфом, Чехом, Леманном, Пиресом, Эссьеном и многими другими.
Голами в матче отличились Зеедорф и Галлас за синюю команду и Нобл со Срной - за желтую.
В перерыве матча состоялся концерт, на котором выступали как местные звезды, так и наши – «Бумбокс» пел легендарную «Червону калину».
Стоит отметить переполненный «Стемфорд Бридж», который периодически скандировал «ЗСУ», «Слава Україні» и взрывался аплодисментами во время паузы на 24 минуте в честь Украины и ее борьбы.
Благотворительный матч Game4Ukraine.
Команда Шевченко - Команда Зинченко - 2:2.
Зеtдорф, 41, Галлас, 78 - Нобл, 38, Срна, 53.
Cтадbон: «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия).
GAME4UKRAINE. КОМАНДА ШЕВЧЕНКО - КОМАНДА ЗИНЧЕНКО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
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