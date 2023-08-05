Команда Шевченко

Где смотреть онлайн благотворительный матч в Лондоне Game4Ukraine
Матч для Украины пройдет 5 августа в 20:00 на Стэмфорд Бридж
На Стэмфорд Бридж в Лондоне 5 августа, в 20:00 состоится Game4Ukraine, благотворительный матч для Украины.
В матче примут участие большое количество звезд футбола. Капитанами команд будуте Андрей Шевченко (синие) и Александр Зинченко (желтые).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Деньги, вырученные от матча Game4Ukraine будут направлены на восстановление лицея в Черниговской области, уничтоженного рашистскими захватчиками.
Где смотреть онлайн благотворительный матч в Лондоне Game4Ukraine
В прямом эфире матч будет показан на MEGOGO, Sport 1 и в телемарафоне в 20:00.
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