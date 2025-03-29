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  4. Тренер Цыганкова назвал лучшего хавбека и вингера в мире
Испания
29 марта 2025, 19:35 |
446
0

Тренер Цыганкова назвал лучшего хавбека и вингера в мире

Мичел отметил Педри и Ямала

29 марта 2025, 19:35 |
446
0
Тренер Цыганкова назвал лучшего хавбека и вингера в мире
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник Жироны Мичел убежден, что команде в каталонском дерби необходимо обыграть Барселону, несмотря на ситуацию в турнирной таблице.

«Для нас очень важно выиграть этот матч. И не только, потому что в соперниках Барселона. На этом отрезке сезона каждая игра крайне важна. Барса находится в хорошей форме, у них есть несколько лучших игроков в мире».

«Сложный календарь Барселоны? Думаю, с их составом они без проблем готовы играть в таком графике. У них есть лучший центрхав в мире – Педри, а также лучший вингер мира – Ямаль. Так что остановить их будет тяжело».

«У них невероятный уровень, но будем работать, чтобы взять очки», – сказал Мичел.

Матч пройдет в воскресенье. Если Барселона лидирует в таблице, то Жирона только 13-я.

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Ламин Ямаль Педри Мичел (Мигель Анхель Санчес) Жирона Барселона Ла Лига Барселона - Жирона
Иван Зинченко Источник: AS
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