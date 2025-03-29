Тренер Цыганкова назвал лучшего хавбека и вингера в мире

Наставник Жироны Мичел убежден, что команде в каталонском дерби необходимо обыграть Барселону, несмотря на ситуацию в турнирной таблице.

«Для нас очень важно выиграть этот матч. И не только, потому что в соперниках Барселона. На этом отрезке сезона каждая игра крайне важна. Барса находится в хорошей форме, у них есть несколько лучших игроков в мире».

«Сложный календарь Барселоны? Думаю, с их составом они без проблем готовы играть в таком графике. У них есть лучший центрхав в мире – Педри, а также лучший вингер мира – Ямаль. Так что остановить их будет тяжело».

«У них невероятный уровень, но будем работать, чтобы взять очки», – сказал Мичел.

Матч пройдет в воскресенье. Если Барселона лидирует в таблице, то Жирона только 13-я.