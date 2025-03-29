«А Ребров теперь пусть думает». Реакция болельщиков на гол Зубкова
Александр Зубков забил в матче чемпионата Турции
В матче 29-го-го тура чемпионата Турции «Трабзонспор» на своем поле принимал «Гезтепе». В составе команды хозяев забитым голом отметился Александр Зубков.
Зубков забил на 32-й минуте, сравняв счет. За минуту до этого «Трабзонспор» пропустил с пенальти.
Grande Hamsik: Вот настоящий Зубков.
Yahya: Зубков зубков зубков. Его позиция, его телосложение, его техника, его скорость, всё, бомба.
HALİL AĞA: Я просто выругался, и гол пришел.
Major Marquis: Двое играют Эскихеллач и Зубков, остальные – фигня.
Гєна Цидрусскіх: Не понимаю, почему Ребров его не вызывал. Как раз на фланге мог бы сыграть тем более что он норм забегает. Тем более его ставили и левым вингером помню когда травмы были у игроков. Так он тогда даже неплохо отыграл за сборную.
Ivan Karman: Слоняра ))
Антон: А Ребров теперь пусть думает((((
Микола Захарченко: Вопрос почему Зубкова не вызвали в сборную, ведь он стабильно играет в основе своего клуба и забивает голы.
⚽ GOOOOOOOOOOLLL!!! #OLEKSANDRZUBKOV— Trabzonspor (@Trabzonspor) March 29, 2025
⏱ 32’ Trabzonspor 1-1 Göztepe pic.twitter.com/nJxQi0bU6f
𝑂𝐿𝐸𝐾𝑆𝐴𝑁𝐷𝑅 𝑍𝑈𝐵𝐾𝑂𝑉 💫 pic.twitter.com/ahQD6bkXXM— Trabzonspor (@Trabzonspor) March 29, 2025
⏱ 45' Karşılaşmanın ilk yarısı tamamlandı.— Trabzonspor (@Trabzonspor) March 29, 2025
Trabzonspor 1-1 Göztepe #TSvGÖZ pic.twitter.com/MLdPCZVBQI
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