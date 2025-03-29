«А Ребров теперь пусть думает». Реакция болельщиков на гол Зубкова

В матче 29-го-го тура чемпионата Турции «Трабзонспор» на своем поле принимал «Гезтепе». В составе команды хозяев забитым голом отметился Александр Зубков.

Зубков забил на 32-й минуте, сравняв счет. За минуту до этого «Трабзонспор» пропустил с пенальти.

Grande Hamsik: Вот настоящий Зубков.

Yahya: Зубков зубков зубков. Его позиция, его телосложение, его техника, его скорость, всё, бомба.

HALİL AĞA: Я просто выругался, и гол пришел.

Major Marquis: Двое играют Эскихеллач и Зубков, остальные – фигня.

Гєна Цидрусскіх: Не понимаю, почему Ребров его не вызывал. Как раз на фланге мог бы сыграть тем более что он норм забегает. Тем более его ставили и левым вингером помню когда травмы были у игроков. Так он тогда даже неплохо отыграл за сборную.

Ivan Karman: Слоняра ))

Антон: А Ребров теперь пусть думает((((

Микола Захарченко: Вопрос почему Зубкова не вызвали в сборную, ведь он стабильно играет в основе своего клуба и забивает голы.