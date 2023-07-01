Его стало слишком много? От перенасыщения футболом страдают все

Можно себе представить, что когда Channel 4 получил права на трансляцию Лиги Наций в Великобритании, они возлагали большие надежды на этот проект.

В воскресенье, 18 июня финал 2023 года в Роттердаме достиг кульминации – 120 минут Испания и Хорватия не могли забить друг другу. Аккаунт Channel 4 в Твиттере назвал этот матч «захватывающим».

В конце концов, привычный драматизм серии пенальти скрасил впечатление от скучного финального аккорда европейского футбольного сезона 2022/2023. К этому моменту вы задаетесь вопросом, сколько людей, не слишком заинтересованных в судьбе нового шикарного трофея, который, похоже, смоделирован на свернутом листе бумаги формата А3, все еще следили за результатом.

Все это не является прямой критикой формата Лиги Наций. Если уж на то пошло, последние стадии турнира заслуживали большего освещения и энтузиазма. Два увлекательных полуфинала и матч за третье место с участием Италии и Нидерландов принесли 14 голов, но Channel 4 не показал ни одного из этих матчей по бесплатному телевидению в Великобритании. Только финал.

Однако они транслировали два последних отборочных матча Англии к чемпионату Европы. Голы были их наградой, поскольку Англия развлекалась, хотя и в матчах со скромными соперниками. Мальта потерпела домашнее поражение со счетом 4:0, а Северная Македония, несмотря на всю свою относительно эффективную работу в последнее время – включая победу над Италией в плей-офф за выход на чемпионат мира 2022 года – не смогла избежать поражения со счетом 7:0 на «Олд Траффорд».

К тому моменту мы были глубоко погружены в 11-й подряд месяц соревновательного футбола, и маловероятно, что календарь станет легче в будущем.

На днях ФИФА подтвердила, что первый расширенный Клубный чемпионат мира по футболу на 32 команды пройдет в 2025 году в США. ФИФА уже увеличила число участников чемпионата мира, который пройдет в 2026 году в США, Канаде и Мексике, с 32 команд, участвовавших в последних семи турнирах, до 48, а УЕФА делает то же самое с Лигой чемпионов – после следующего сезона в ней будут участвовать 36 клубов по сравнению с нынешними 32, которые будут играть по 10 матчей первого этапа вместо нынешних шести.

Если тем, кто смотрит футбол, кажется, что он никогда не прекращается, подумайте о тех, кто в нем участвует.

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Капитан сборной Хорватии Лука Модрич надеялся, что его молодая страна сможет завоевать свой первый в истории трофей. 37-летний игрок отыграл все 120 минут в финале Лиги Наций – через четыре дня после того, как отыграл 119 минут в полуфинальной победе над голландцами.

По мере того, как финал затягивался, Модрич выглядел все более вялым. Его способность следить за мячом редко подводила – точность его передач составляла 86% – но то, чего не хватало в его креативности, движении в пространстве с мячом и закрывании соперников, когда он им не владел, усиливало неизбывное ощущение, что мы наблюдаем за футболом, в котором из одного из величайших игроков выжимают все до последней капли.

Эти матчи в Роттердаме стали 69-м и 70-м для полузащитника «Реала» за клуб и сборную в этом сезоне.

Можно обсуждать вопрос о том, не приводит ли растущая нагрузка на футболистов к более частым и серьезным травмам. Однако менее обсуждаемым является влияние на уровень игры этих игроков – и, соответственно, на уровень зрелищности для нас, простых зрителей.

«Те, кто не занимается профессиональным спортом, возможно, не знают, что очень редко бывает так, что ты играешь без боли», – сказал The Athletic бывший нападающий «Вест Хэма» и сборной Англии Дин Эштон. «Я смотрю на некоторых игроков, и вы можете сказать, что у них что-то болит, что они просто пытаются продолжать играть и пройти игру. Я мало слышал о том, чтобы это принималось во внимание.

Я знаю, что психологическая усталость может присутствовать, но большинство игроков любят играть. Просто нет перерыва, чтобы преодолеть эти проблемы. Вот почему мы видим матчи, сыгранные на 70%, матчи, в которых нет жизни. Они играют сдерживая себя, чтобы маленькая травма не переросла в большую».

Болельщики назвали бы имена игроков клубов и сборные, которые не смогли показать себя с лучшей стороны. Для начала, Бразилия и «ПСЖ» были лишены лучшего Неймара; полузащитник сборной Франции Поль Погба постоянно отсутствовал или был ослаблен из-за травм; а множество игроков АПЛ, которые поехали на чемпионат мира в ноябре прошлого года, похоже, получили травмы или выдохлись к концу сезона.

Ранее в этом году FIFPRO, всемирный профсоюз, представляющий интересы профессиональных футболистов, опубликовал результаты опроса 64 игроков после их возвращения из Катара-2022.

#FIFPRO conducted a survey of players who played at the FIFA World Cup.



These are the headlines ⤵️

#AtTheLimit | @Football_BM pic.twitter.com/xbVKrudNMn — FIFPRO (@FIFPRO) March 9, 2023

53% сообщили, что они либо травмированы, либо считают, что вероятность получения травмы в течение оставшейся части сезона повышена. Чуть менее половины заявили, что испытывают «сильную или повышенную физическую усталость», а каждый пятый – «чрезвычайно высокий уровень умственной и эмоциональной усталости». В качестве примера можно привести 35-летнего защитника Камила Глика, у которого между 90 минутами игры за Польшу в матче 1/8 финала против Франции и 90 минутами игры за «Беневенто» в итальянской Серии В прошло четыре дня.

Ошибки, вызванные усталостью, сами по себе могут быть развлечением, будь то смех в момент их совершения или вирусное видео, просмотренное позже. Но это не футболисты и не команды в их лучшем виде.

«Мне нравятся быстрые, напряженные игры. Вы ищете качество, но интенсивность можно получить только тогда, когда игроки чувствуют себя свежими. Чем больше они играют, тем реже это будет происходить», – говорит в интервью The Athletic бывшая футболистка сборной Англии, а ныне телеобозреватель Сью Смит.

О финале Лиги Наций Смит говорит: «Я оставалась у телеэкрана, потому что дело явно шло к пенальти. Тактически было видно, что команды были хорошо организованы – это то, что они пытались сделать и то, чего от них ожидали. Но не было того, что можно было бы увидеть, если бы они играли в начале сезона или имели больше отдыха. Была какая-то зажатость, отсутствие динамизма – дело не только в голах.

Как игроку, мне нравилось играть в матчах, но когда их становится все больше, не притупляет ли это чувства? Нет той интенсивности, которая была при наличии недельной подготовки. Игроки разбиты вдребезги, и даже в большой игре, физически из тебя выжали все соки, и твое тело не может достичь того уровня производительности.



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Болельщиков это тоже касается. Некоторые из моих товарищей просто обожают футбол, они владельцы сезонных абонементов. Но даже они говорят, что сейчас слишком много футбола. Я никогда не думала, что услышу от них такое».

Если матч получается скучным, людям, которые освещают его на телевидении, нужно думать о том, как обращаться ко своим зрителям:

«Некоторые комментаторы будут просто сидеть и говорить: «Это ужасно», – говорит Смит. «Я, вероятно, постараюсь придать этому как можно большее значение и выделить некоторые лучшие моменты». Комментирование тоже может быть трудным – особенно когда ты смотришь вверх, а прошло всего 10 минут, и у тебя впереди еще 80. Ты просто надеешься, что что-то произойдет, потому что можно сколько угодно повторять, что игроки выглядят истощенными, что нет никакой интенсивности и команде нужно ротировать игроков – когда на самом деле у них может не хватить глубины состава для этого.

Я бы смотрела футбол каждый день, но вы также хотите, чтобы он был на том уровне, на котором, как мы знаем, он может быть. Иногда меньше – это лучше».

Бывший тренер «Блэкпула», «Лестера» и «Кристал Пэлас» Иэн Холлоуэй, известный тем, что его команды играют зрелищно, считает так же.

«Чем больше футбола мы получим, чем больше они будут играть, тем больше качества мы потеряем», – говорит Холлоуэй.

«Я рад, что у нас все еще есть все соревнования, но слишком много чего-то не всегда хорошо. Вы думаете, что это может быть так, но это не так. Даже от мороженого, если его есть слишком много, можно потолстеть. Если вы нормируете вещи, думаю, вы начинаете ценить их больше».

Одним из аспектов, которые нравятся Холлоуэю, является соревнование тренерских идей: «Разные стили делают битву интересной для меня. Я не хочу, чтобы все пытались играть так же, как Пеп Гвардиола. Он великолепен. «Манчестер Сити» может делать все. Но я не хочу, чтобы мы все играли одинаково. Мы не можем все доминировать с мячом. В прошлом сезоне я смотрел игру «Манчестер Юнайтед» с кем-то и переключил на другой канал. Я просто перестал смотреть. Я не мог этого выносить.

Футбол – это не наука, а мы пытаемся сделать его наукой. Должны ли вы управлять игрой, когда вы ведете в счете? Это невозможно. Там две команды, и у них есть целая скамейка запасных, которых они могут выпустить на поле. Приходится приспосабливаться. В роли тренера вы больше похожи на дерево на ветру. Вы должны наклоняться и гнуться, и все дело в твоих корнях. Да, вам нужна своя идентичность, но не могут все выбирать одну и ту же идентичность, иначе будет скучно.

Возможно, Гвардиола сейчас величайший, но все великие обладали чувством заботы и объединяли людей. Вот почему я люблю футбол. Маленькие модные трюки – это не то, чем можно меня обмануть. Это работа в команде, умение защищаться. Это о том, чтобы твой лучший игрок боролся, а не просто стоял впереди и стонал, если ему не доставался мяч с нужной стороны».

Зрелищность не обязательно является синонимом гола. Две равные по силам команды, выкладывающиеся по максимуму в ключевом матче, могут быть не менее захватывающими, чем любой праздник гола. Одним из запоминающихся примеров была безголевая ничья между Голландией и Италией в полуфинале Евро-2000, после чего итальянцы победили 3:1 в серии пенальти.



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Планы по расширению как можно большего числа турниров будут проистекать из желания получить и продать захватывающие игры с лучшими игроками и командами, демонстрирующими свои лучшие качества. Осуществление таких планов и недопущение сокращения важного времени на отдых и восстановление могут оказаться взаимоисключающими.

«Академические исследования показали, что перегруженность матчами, постоянные игры не сильно снижают физическую работоспособность игроков», – говорит Дэйв Кэролан, руководитель медицинского отдела в клубе Чемпионшипа «Миллуолл». «Мы не видим, что игроки стали меньше бегать, но, скорее всего, мы наблюдаем, как они обретают способность регулировать свой темп в течение матчей и сезонов. Они знают, сколько усилий им потребуется от игры к игре, от месяца к месяцу. Они также знают, что нужно держать темп, когда они попадают в разные периоды сезона – например, в конце, когда вы пытаетесь выиграть лиги и кубки.

Затем, неакадемическая сторона – это то, с чем нам приходится иметь дело в клубах, где игроки психологически менее свежи. У них очень мало времени на отключение и восстановление, из-за чего им приходится им постоянно играть на пределе своих возможностей. Для них, как для исполнителей, и для зрителей, возможно, это снижает ценность зрелища.

Чего мы хотим? Мы хотим зрелищности, чтобы лучшие игроки играли на максимуме своих возможностей. Это трудно, когда они играют более 60 игр за сезон».

Известно, что перерыв между играми в менее чем 72 часа увеличивает риск травмы. При любом недомогании существует вероятность того, что игрок будет играть не на максимуме своих возможностей.

Балансирование в «Миллуолле» иллюстрируется тем фактом, что двое из их состава, валлийский форвард Том Брэдшоу и нападающий из Северной Ирландии Джордж Сэвилл, завершили свои июньские международные сборы, сыграв в отборочных матчах Евро в понедельник, 19 июня. В этот же день большинство игроков клуба, чьи летние каникулы начались после финального матча сезона против «Блэкберна» 8 мая, возвращаются для начала предсезонной подготовки.



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Брэдшоу и Сэвилл, как и все игроки сборных, вернутся в клуб позже, но их отпуск, скорее всего, все равно будет короче, чем у их коллег, которые не играют за сборные, и из-за этого их предсезонная подготовка к 46-матчевой кампании Чемпионшипа не будет идеальной.

«Предсезонка – это не только важная тактическая и техническая работа», – говорит Кэролан. «Мы также тренируемся несколько иначе, чем во время сезона, и большая часть этой работы направлена на укрепление прочности и потенциала, чтобы игроки могли справиться с 50-матчевым сезоном.

Если у нас нет возможности сделать это, мы видим, что игроки получают более частые, но менее серьезные травмы. Эти мелкие неприятности мешают не только игроку, но и команды. Многие игроки пропустят часть этой предсезонной работы».

Через несколько часов после финала Лиги Наций «Уотфорд», выступающий в Чемпионшипе, подтвердил в соцсетях, что его игроки начали предсезонную подготовку. «Бернли» уже начал ее пятью днями ранее, проведя «перед предсезонный» сбор в Португалии, несмотря на то, что фактически их сезон начинается на неделю позже, чем у «Уотфорда» и остальных команд EFL, поскольку они теперь вернулись в АПЛ.

Раннее возвращение может рассматриваться как хороший PR-ход. Клубы хотят хорошо выглядеть перед своими болельщиками, а восприятие говорит, что более ранний выход на работу и более длительная работа дают лучшие результаты.

Это, конечно, может помочь успешному старту сезона, хотя такие команды могут быть уязвимы к спаду, когда их бак почти пуст. И наоборот, некоторые клубы могут проводить предсезонную подготовку параллельно с первыми официальными матчами, чтобы быть в лучшей форме после сентябрьской паузы на матчи сборных и иметь большую выносливость на заключительных стадиях сезона. Это работа в режиме нон-стоп.

«Я считаю эти матчи сборных просто безумием», – говорит Эштон. «Игроки закончили клубный сезон две-три недели назад, поэтому они находятся на спаде. Затем вы привозите их обратно, и у них снова начинается спад, прежде чем они вернутся на свою предсезонку. Игроки все равно будут играть, и они будут хотеть играть. Но то, что вы будете производить и качество этого упадет. Нам уже не хватает этого качества, и вы можете видеть это, особенно в больших матчах».



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Лучшим способом закончить может стать Джек Грилиш.

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии сейчас является воплощением футбольного развлечения. Он заставляет болельщиков вставать со своих мест. Он – харизматический персонаж, как на поле, так и вне его. И его появление в заключительные 32 минуты того разгрома Северной Македонии не соответствовало ощущению конца сезона – как и выступление сборной Англии в целом.

Если вы болельщик сборной Англии, вы, несомненно, получили удовольствие.

В случае с Грилишем, возможно, ему помогло то, что в сезоне 2022/2023 он сыграл всего 3 486 минут на клубном уровне. Это эквивалентно менее чем 39 матчам, в то время как «Сити» сыграл 61 матч в своем триумфальном сезоне, включая Суперкубок. Большой бюджет действительно позволяет иметь много вариантов ротации.

Тем не менее, даже он ощутил это в конце – а он последний игрок, которого кто-то хочет видеть играющим на грани.

«Скажу честно, последняя неделя была лучшей в моей жизни», – сказал Грилиш в интервью Channel 4. «Это было невероятно, и я знаю, что некоторые люди не очень хорошо отзывались о том, как я праздновал триумф. Но вы должны помнить, что праздновала вся команда, а не только я».

«В прошлом году я был на предсезонке 11 июля. Сейчас 19 июня. Я играю уже почти 12 месяцев. Так что дайте нам передохнуть, ладно?».

Майкл Бэйли, The Athletic

Перевод и адаптация – Олег Дидух