Его стало слишком много? От перенасыщения футболом страдают все

Можно себе представить, что когда Channel 4 получил права на трансляцию Лиги Наций в Великобритании, они возлагали большие надежды на этот проект.

В воскресенье, 18 июня финал 2023 года в Роттердаме достиг кульминации – 120 минут Испания и Хорватия не могли забить друг другу. Аккаунт Channel 4 в Твиттере назвал этот матч «захватывающим».

В конце концов, привычный драматизм серии пенальти скрасил впечатление от скучного финального аккорда европейского футбольного сезона 2022/2023. К этому моменту вы задаетесь вопросом, сколько людей, не слишком заинтересованных в судьбе нового шикарного трофея, который, похоже, смоделирован на свернутом листе бумаги формата А3, все еще следили за результатом.

Все это не является прямой критикой формата Лиги Наций. Если уж на то пошло, последние стадии турнира заслуживали большего освещения и энтузиазма. Два увлекательных полуфинала и матч за третье место с участием Италии и Нидерландов принесли 14 голов, но Channel 4 не показал ни одного из этих матчей по бесплатному телевидению в Великобритании. Только финал.

Однако они транслировали два последних отборочных матча Англии к чемпионату Европы. Голы были их наградой, поскольку Англия развлекалась, хотя и в матчах со скромными соперниками. Мальта потерпела домашнее поражение со счетом 4:0, а Северная Македония, несмотря на всю свою относительно эффективную работу в последнее время – включая победу над Италией в плей-офф за выход на чемпионат мира 2022 года – не смогла избежать поражения со счетом 7:0 на «Олд Траффорд».

К тому моменту мы были глубоко погружены в 11-й подряд месяц соревновательного футбола, и маловероятно, что календарь станет легче в будущем.

На днях ФИФА подтвердила, что первый расширенный Клубный чемпионат мира по футболу на 32 команды пройдет в 2025 году в США. ФИФА уже увеличила число участников чемпионата мира, который пройдет в 2026 году в США, Канаде и Мексике, с 32 команд, участвовавших в последних семи турнирах, до 48, а УЕФА делает то же самое с Лигой чемпионов – после следующего сезона в ней будут участвовать 36 клубов по сравнению с нынешними 32, которые будут играть по 10 матчей первого этапа вместо нынешних шести.

Если тем, кто смотрит футбол, кажется, что он никогда не прекращается, подумайте о тех, кто в нем участвует.

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич надеялся, что его молодая страна сможет завоевать свой первый в истории трофей. 37-летний игрок отыграл все 120 минут в финале Лиги Наций – через четыре дня после того, как отыграл 119 минут в полуфинальной победе над голландцами.

По мере того, как финал затягивался, Модрич выглядел все более вялым. Его способность следить за мячом редко подводила – точность его передач составляла 86% – но то, чего не хватало в его креативности, движении в пространстве с мячом и закрывании соперников, когда он им не владел, усиливало неизбывное ощущение, что мы наблюдаем за футболом, в котором из одного из величайших игроков выжимают все до последней капли.

Эти матчи в Роттердаме стали 69-м и 70-м для полузащитника «Реала» за клуб и сборную в этом сезоне.

Можно обсуждать вопрос о том, не приводит ли растущая нагрузка на футболистов к более частым и серьезным травмам. Однако менее обсуждаемым является влияние на уровень игры этих игроков – и, соответственно, на уровень зрелищности для нас, простых зрителей.

«Те, кто не занимается профессиональным спортом, возможно, не знают, что очень редко бывает так, что ты играешь без боли», – сказал The Athletic бывший нападающий «Вест Хэма» и сборной Англии Дин Эштон. «Я смотрю на некоторых игроков, и вы можете сказать, что у них что-то болит, что они просто пытаются продолжать играть и пройти игру. Я мало слышал о том, чтобы это принималось во внимание.

Я знаю, что психологическая усталость может присутствовать, но большинство игроков любят играть. Просто нет перерыва, чтобы преодолеть эти проблемы. Вот почему мы видим матчи, сыгранные на 70%, матчи, в которых нет жизни. Они играют сдерживая себя, чтобы маленькая травма не переросла в большую».

Болельщики назвали бы имена игроков клубов и сборные, которые не смогли показать себя с лучшей стороны. Для начала, Бразилия и «ПСЖ» были лишены лучшего Неймара; полузащитник сборной Франции Поль Погба постоянно отсутствовал или был ослаблен из-за травм; а множество игроков АПЛ, которые поехали на чемпионат мира в ноябре прошлого года, похоже, получили травмы или выдохлись к концу сезона.

Ранее в этом году FIFPRO, всемирный профсоюз, представляющий интересы профессиональных футболистов, опубликовал результаты опроса 64 игроков после их возвращения из Катара-2022.

