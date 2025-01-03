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Лига наций
03 января 2025, 15:44 | Обновлено 03 января 2025, 16:48
828
3

Сборная Украины хочет провести короткий сбор перед игрой с Бельгией

У испанской Мурсии есть влиятельный лоббист

03 января 2025, 15:44 | Обновлено 03 января 2025, 16:48
828
3
Сборная Украины хочет провести короткий сбор перед игрой с Бельгией
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Как стало известно Sport.ua, главный тренер национальной сборной Украины по футболу Сергей Ребров больше поддерживает вариант с проведением домашнего матча плей-офф Лиги наций с Бельгией 20 марта в испанской Мурсии.

Первоначально планировалось, что этот поединок примет один из городов Польши или Германии, но сейчас фаворит – Мурсия.

По данным нашего источника, представители УАФ изучают, прежде всего, финансовые условия аренды местного стадиона «Нуэва Кондомина», рассчитанного на 31 179 зрителей, и логистические вопросы.

В случае положительного итога переговоров с испанцами, тренерский штаб сборной Украины также будет вести переговоры с УПЛ, чтобы по возможности на один-два дня перенести матчи 20 тура чемпионата с участием «Шахтера» и «Динамо» (базовая дата – 20 марта), чтобы Сергей Ребров мог привлечь как можно больше сборников для проведения краткосрочного этапа подготовки в Мурсии.

Добавим, что Mурсия хорошо знакома футболистам молодежной сборной Украины, успешно проводившим здесь отборочные матчи чемпионата Европы 2025 года.

Ответный матч Бельгия – Украина состоится 23 марта в Брюсселе.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Александрии» Руслан Ротань назвал лучшего игрока сборной Украины в 2024 году.

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Лига наций сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Сергей Ребров инсайд Украина - Бельгия Бельгия - Украина
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Комментарии 3
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serhiy
В Польщі і тільки в Польщі !!!
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+1
serhiy
На тому стадіоні в Іспанії грала молодіжка-хлопці мучилися,трави не було. Газон розвалювався. І для чого тягнути збірну чим дальше від України,щоб було менше українських вболівальників?!!Яка нах Німеччина. Чого то №обане УАФ шукає в сраці меду і видумую велосипед,  як в Польщі на збірну все найбільше людей ! За№бали !!! Та треба збірній підтримка , а не бабло гребти за квитки 
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0
Игорь Стецик
А смисл?
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0
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