Сборная Украины хочет провести короткий сбор перед игрой с Бельгией

Как стало известно Sport.ua, главный тренер национальной сборной Украины по футболу Сергей Ребров больше поддерживает вариант с проведением домашнего матча плей-офф Лиги наций с Бельгией 20 марта в испанской Мурсии.

Первоначально планировалось, что этот поединок примет один из городов Польши или Германии, но сейчас фаворит – Мурсия.

По данным нашего источника, представители УАФ изучают, прежде всего, финансовые условия аренды местного стадиона «Нуэва Кондомина», рассчитанного на 31 179 зрителей, и логистические вопросы.

В случае положительного итога переговоров с испанцами, тренерский штаб сборной Украины также будет вести переговоры с УПЛ, чтобы по возможности на один-два дня перенести матчи 20 тура чемпионата с участием «Шахтера» и «Динамо» (базовая дата – 20 марта), чтобы Сергей Ребров мог привлечь как можно больше сборников для проведения краткосрочного этапа подготовки в Мурсии.

Добавим, что Mурсия хорошо знакома футболистам молодежной сборной Украины, успешно проводившим здесь отборочные матчи чемпионата Европы 2025 года.

Ответный матч Бельгия – Украина состоится 23 марта в Брюсселе.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Александрии» Руслан Ротань назвал лучшего игрока сборной Украины в 2024 году.