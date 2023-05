Месси выступил с заявлением по поводу конфликта с ПСЖ

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси выступил с официальным заявлением, в котором объяснил причины своей несанкционированной поездки в Сайдовскую Аравию, из-за которой его отстранили на две недели:

«Я думал, что у нас будет день отдыха, как обычно. У меня уже была организована поездка, и я не мог ее отменить. Я уже однажды отменил ее раньше. Я извиняюсь перед моими партнерами по команде и жду, что решит клуб по поводу меня».

Leo Messi statement 🚨🇦🇷 #Messi



“I thought we were going to have a day off after the game as always. I had this trip organized and I couldn't cancel it. I had already canceled it before…”.



"I apologize to my teammates and I'm waiting for what the club wants to do with me".