Хаммарбю (Ж) – Манчестер Сити (Ж) – 1:2. Видео голов

21 ноября в рамках 4-го тура Лиги чемпионов среди женщин состоялся матч между «Хаммарбю» и «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» переиграли соперниц со счётом 1:2 на стадионе «Теле2 Арена» в Стокгольме.

Лига чемпионов среди женщин. 4-й тур. 21 ноября

«Хаммарбю» – «Манчестер Сити» – 1:2

Голы: Шоу 31, 52 – Вангергайм, 48

Видеообзор матча: