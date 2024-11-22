Лига чемпионов22 ноября 2024, 14:56 | Обновлено 22 ноября 2024, 15:58
167
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Хаммарбю (Ж) – Манчестер Сити (Ж) – 1:2. Видео голов
Смотрите видеообзор матча Лиги чемпионов среди женщин
22 ноября 2024, 14:56 | Обновлено 22 ноября 2024, 15:58
167
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21 ноября в рамках 4-го тура Лиги чемпионов среди женщин состоялся матч между «Хаммарбю» и «Манчестер Сити».
«Манчестер Сити» переиграли соперниц со счётом 1:2 на стадионе «Теле2 Арена» в Стокгольме.
Лига чемпионов среди женщин. 4-й тур. 21 ноября
«Хаммарбю» – «Манчестер Сити» – 1:2
Голы: Шоу 31, 52 – Вангергайм, 48
Видеообзор матча:
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