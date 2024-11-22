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Лига чемпионов
22 ноября 2024, 14:56 | Обновлено 22 ноября 2024, 15:58
167
0

Хаммарбю (Ж) – Манчестер Сити (Ж) – 1:2. Видео голов

Смотрите видеообзор матча Лиги чемпионов среди женщин

22 ноября 2024, 14:56 | Обновлено 22 ноября 2024, 15:58
167
0
Хаммарбю (Ж) – Манчестер Сити (Ж) – 1:2. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

21 ноября в рамках 4-го тура Лиги чемпионов среди женщин состоялся матч между «Хаммарбю» и «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» переиграли соперниц со счётом 1:2 на стадионе «Теле2 Арена» в Стокгольме.

Лига чемпионов среди женщин. 4-й тур. 21 ноября

«Хаммарбю» – «Манчестер Сити» – 1:2

Голы: Шоу 31, 52 – Вангергайм, 48

Видеообзор матча:

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Хаммарбю Манчестер Сити Лига чемпионов по футболу среди женщин видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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