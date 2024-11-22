Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал (Ж) – Ювентус (Ж) – 1:0. Победа в конце матча. Видео гола
Лига чемпионов
22 ноября 2024, 15:36 | Обновлено 22 ноября 2024, 15:58
56
0

Арсенал (Ж) – Ювентус (Ж) – 1:0. Победа в конце матча. Видео гола

Смотрите видеообзор матча Лиги чемпионов среди женщин

22 ноября 2024, 15:36 | Обновлено 22 ноября 2024, 15:58
56
0
Арсенал (Ж) – Ювентус (Ж) – 1:0. Победа в конце матча. Видео гола
Getty Images/Global Images Ukraine

21 ноября в рамках 4-го тура Лиги чемпионов среди женщин состоялся матч между «Арсенал» и «Ювентус».

«Арсенал» переиграли соперниц со счётом 1:0 на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Лиги чемпионов среди женщин. 4-й тур. 21 ноября

«Арсенал» – «Ювентус» – 1:0

Гол: Хуртиг, 89

Видеообзор матча:

По теме:
Санкт-Пельтен (Ж) – Барселона (Ж) – 1:4. Разгром от Барсы. Видео голов
Хаммарбю (Ж) – Манчестер Сити (Ж) – 1:2. Видео голов
Волеренга (Ж) – Бавария (Ж) – 1:1. Ничья с лидером. Видео голов и обзор
Арсенал Лондон Ювентус видео голов и обзор Лига чемпионов по футболу среди женщин
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Черноморец
Футбол | 22 ноября 2024, 08:26 1
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Черноморец
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Черноморец

23 ноября состоится матч 14-го тура УПЛ

ФОТО. Ринг-гёрл боя Пол-Тайсон стала звездой интернета. Кто она?
Бокс | 22 ноября 2024, 05:39 0
ФОТО. Ринг-гёрл боя Пол-Тайсон стала звездой интернета. Кто она?
ФОТО. Ринг-гёрл боя Пол-Тайсон стала звездой интернета. Кто она?

Студентка Сидни Томас за одну ночь стала мировой знаменитостью

«В его стране война, а он...» Известно, почему не прошел бой Лома – Дэвис
Бокс | 22.11.2024, 09:18
«В его стране война, а он...» Известно, почему не прошел бой Лома – Дэвис
«В его стране война, а он...» Известно, почему не прошел бой Лома – Дэвис
Не Челси. Руководитель ДЮСШ Динамо назвал идеальный клуб для Забарного
Футбол | 22.11.2024, 13:38
Не Челси. Руководитель ДЮСШ Динамо назвал идеальный клуб для Забарного
Не Челси. Руководитель ДЮСШ Динамо назвал идеальный клуб для Забарного
Сергей КРАВЧЕНКО: «Пусть в плей-офф будет Венгрия, нужно обыграть Орбана»
Футбол | 22.11.2024, 09:57
Сергей КРАВЧЕНКО: «Пусть в плей-офф будет Венгрия, нужно обыграть Орбана»
Сергей КРАВЧЕНКО: «Пусть в плей-офф будет Венгрия, нужно обыграть Орбана»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик заплатил Хижняку солидные призовые за золото ОИ-2024. Известна сумма
Усик заплатил Хижняку солидные призовые за золото ОИ-2024. Известна сумма
21.11.2024, 00:01 3
Бокс
Рекорд Мудрика не побьет. Известно, за сколько Забарный перейдет в топ-клуб
Рекорд Мудрика не побьет. Известно, за сколько Забарный перейдет в топ-клуб
21.11.2024, 20:41 65
Футбол
Сборная Украины узнала соперника. Итоги жеребьевки плей-офф Лиги наций
Сборная Украины узнала соперника. Итоги жеребьевки плей-офф Лиги наций
22.11.2024, 13:25 70
Футбол
Пол признался, заработал ли он за бой с Майком Тайсоном 90 млн долларов
Пол признался, заработал ли он за бой с Майком Тайсоном 90 млн долларов
21.11.2024, 22:06
Бокс
Это пенальти? Экс-арбитр ФИФА оценил два эпизода в матче Албания – Украина
Это пенальти? Экс-арбитр ФИФА оценил два эпизода в матче Албания – Украина
21.11.2024, 00:23
Футбол
Без Роналду и Тайсона. Определены 10 лучших спортсменов в истории
Без Роналду и Тайсона. Определены 10 лучших спортсменов в истории
21.11.2024, 13:41 12
Футбол
Суперзвезда Реала перейдет в топ-клуб АПЛ. У него конфликт с Анчелотти
Суперзвезда Реала перейдет в топ-клуб АПЛ. У него конфликт с Анчелотти
21.11.2024, 03:14
Футбол
Алиев признался, сколько заработал с Милевским на матче сборной Украины
Алиев признался, сколько заработал с Милевским на матче сборной Украины
21.11.2024, 10:30 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем