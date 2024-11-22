Лига чемпионов22 ноября 2024, 15:36 | Обновлено 22 ноября 2024, 15:58
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0
Арсенал (Ж) – Ювентус (Ж) – 1:0. Победа в конце матча. Видео гола
Смотрите видеообзор матча Лиги чемпионов среди женщин
22 ноября 2024, 15:36 | Обновлено 22 ноября 2024, 15:58
56
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21 ноября в рамках 4-го тура Лиги чемпионов среди женщин состоялся матч между «Арсенал» и «Ювентус».
«Арсенал» переиграли соперниц со счётом 1:0 на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.
Лиги чемпионов среди женщин. 4-й тур. 21 ноября
«Арсенал» – «Ювентус» – 1:0
Гол: Хуртиг, 89
Видеообзор матча:
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