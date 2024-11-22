Арсенал (Ж) – Ювентус (Ж) – 1:0. Победа в конце матча. Видео гола

21 ноября в рамках 4-го тура Лиги чемпионов среди женщин состоялся матч между «Арсенал» и «Ювентус».

«Арсенал» переиграли соперниц со счётом 1:0 на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Лиги чемпионов среди женщин. 4-й тур. 21 ноября

«Арсенал» – «Ювентус» – 1:0

Гол: Хуртиг, 89

Видеообзор матча: