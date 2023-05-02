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  4. Месси отстранен от работы с ПСЖ на 2 недели и лишен зарплаты за этот период
Франция
02 мая 2023, 22:23 | Обновлено 02 мая 2023, 22:55
8181
5

Месси отстранен от работы с ПСЖ на 2 недели и лишен зарплаты за этот период

Аргентинский форвард без разрешения клуба слетал в Саудовскую Аравию

02 мая 2023, 22:23 | Обновлено 02 мая 2023, 22:55
8181
5
Месси отстранен от работы с ПСЖ на 2 недели и лишен зарплаты за этот период
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Руководство французского клуба «ПСЖ» приняло решение отстранить от тренировок и матчей на 2 недели аргентинского форварда Лионеля Месси.

Месси обвиняют в поездке в Саудовскую Аравию без разрешения клуба. Лионель пропустил тренировку в понедельник, 1 мая, после самовольного отъезда в арабскую страну.

Аргентинский форвард 2 недели не будет играть в матчах, участвовать в тренировках, а также лишен зарплаты за этот период. Таким решением босс «ПСЖ» подчеркивает новую спортивную политику. Президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи показывает, что ни один игрок не стоит выше интересов клуба.

Санкция вступает в силу немедленно. Поведение Месси рассматривается клубом как серьезное нарушение внутренних правил. В ПСЖ инициировали дисциплинарную процедуру из-за отсутствия сотрудника без разрешения. Никаких дальнейших комментариев от клуба не будет.

В ближайшие две недели «ПСЖ» проведет два матча чемпионата: на выезде против Труа (7 мая) и дома против Аяччо (13 мая). Затем останутся три соперника: Осер (21 мая), Страсбург (27 мая) и Клермон (3 июня).

Лионель Месси отправился в Саудовскую Аравию, имея привлекательный контракт на сумму около 30 млн евро в год в качестве посла этой страны по туризму. В то же время, в понедельник утром, 1 мая, парижская команда была вызвана в Камп-де-Лож для сеанса восстановления. Путешествие Месси удивило его товарищей по парижской команде. Спортивный советник Луиш Кампуш также не был предупрежден об отъезде форварда.

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Источник RMC Sport
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Комментарии 6
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Віталій Яценко
Він точно більше заробив поїздкою. Але ПСЖ такими діями втрачає Ліонеля. Піде він вільним агентом.
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+3
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Октавий Фландрийский
Они только лучше для него сделали... Он даже не мог мечтать о 2-х недельном отпуске в конце сезона - хоть отдохнет, с детьми 2(!!!)недели... Это он должен им заплатить за это. 
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+2
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Remark
Этот ПиСиЖи кто только не вертит на пропеллере. Тупо яма для откачки бабла.
П. С. Не удивлюсь, если сауды дополнительно оплатят Месси двухнедельную ЗП в ПСЖ.
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+2
Viacheslav Marchenko
Ніхто не може бути вище за закон (чи правила організації/клубу). 
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0
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