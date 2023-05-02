Месси отстранен от работы с ПСЖ на 2 недели и лишен зарплаты за этот период

Руководство французского клуба «ПСЖ» приняло решение отстранить от тренировок и матчей на 2 недели аргентинского форварда Лионеля Месси.

Месси обвиняют в поездке в Саудовскую Аравию без разрешения клуба. Лионель пропустил тренировку в понедельник, 1 мая, после самовольного отъезда в арабскую страну.

Аргентинский форвард 2 недели не будет играть в матчах, участвовать в тренировках, а также лишен зарплаты за этот период. Таким решением босс «ПСЖ» подчеркивает новую спортивную политику. Президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи показывает, что ни один игрок не стоит выше интересов клуба.

Санкция вступает в силу немедленно. Поведение Месси рассматривается клубом как серьезное нарушение внутренних правил. В ПСЖ инициировали дисциплинарную процедуру из-за отсутствия сотрудника без разрешения. Никаких дальнейших комментариев от клуба не будет.

В ближайшие две недели «ПСЖ» проведет два матча чемпионата: на выезде против Труа (7 мая) и дома против Аяччо (13 мая). Затем останутся три соперника: Осер (21 мая), Страсбург (27 мая) и Клермон (3 июня).

Лионель Месси отправился в Саудовскую Аравию, имея привлекательный контракт на сумму около 30 млн евро в год в качестве посла этой страны по туризму. В то же время, в понедельник утром, 1 мая, парижская команда была вызвана в Камп-де-Лож для сеанса восстановления. Путешествие Месси удивило его товарищей по парижской команде. Спортивный советник Луиш Кампуш также не был предупрежден об отъезде форварда.