ПСЖ накажет Месси, в ситуации разбирается президент клуба. Названа причина
Нассеру Аль-Хелаифи не понравилось то, что аргентинец полетел в Саудовскую Аравию без разрешения
Руководство французского футбольного клуба «ПСЖ» может наказать своего звездного аргентинского игрока Лионеля Месси.
Дело в том, что недавно Месси полетел вместе с семьей в Саудовскую Аравию, так как у него есть рекламный контракт с туристическим агентством. Аргентинец уверял, что поездку откладывать нельзя из-за климатических условий в Саудовской Аравии, но руководство «ПСЖ» не давало разрешения на такое путешествие.
Из-за своего полета в королевство в Юго-Западной Азии Лионель пропустил тренировку команды, чем явно были не довольны главный тренер парижан Кристоф Галтье и советник клуба по футбольным вопросам Луиш Кампуш.
Как сообщает Managing Barça со ссылкой на L'Équipe, президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи лично разбирается в ситуации и примет решение, как наказать игрока за его действия.
🚨 PSG will sanction Leo Messi! Nasser Al-Khelaifi did not like that Messi travelled to Saudi Arabia without his permission & he has now taken the matter in his own hands.@lequipe [🎖️] pic.twitter.com/rLrNsRlk3x— Managing Barça (@ManagingBarca) May 2, 2023
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