ПСЖ накажет Месси, в ситуации разбирается президент клуба. Названа причина

Руководство французского футбольного клуба «ПСЖ» может наказать своего звездного аргентинского игрока Лионеля Месси.

Дело в том, что недавно Месси полетел вместе с семьей в Саудовскую Аравию, так как у него есть рекламный контракт с туристическим агентством. Аргентинец уверял, что поездку откладывать нельзя из-за климатических условий в Саудовской Аравии, но руководство «ПСЖ» не давало разрешения на такое путешествие.

Из-за своего полета в королевство в Юго-Западной Азии Лионель пропустил тренировку команды, чем явно были не довольны главный тренер парижан Кристоф Галтье и советник клуба по футбольным вопросам Луиш Кампуш.

Как сообщает Managing Barça со ссылкой на L'Équipe, президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи лично разбирается в ситуации и примет решение, как наказать игрока за его действия.

