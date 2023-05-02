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  4. ПСЖ накажет Месси, в ситуации разбирается президент клуба. Названа причина
Франция
02 мая 2023, 21:25 |
2870
1

ПСЖ накажет Месси, в ситуации разбирается президент клуба. Названа причина

Нассеру Аль-Хелаифи не понравилось то, что аргентинец полетел в Саудовскую Аравию без разрешения

02 мая 2023, 21:25 |
2870
1
ПСЖ накажет Месси, в ситуации разбирается президент клуба. Названа причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Руководство французского футбольного клуба «ПСЖ» может наказать своего звездного аргентинского игрока Лионеля Месси.

Дело в том, что недавно Месси полетел вместе с семьей в Саудовскую Аравию, так как у него есть рекламный контракт с туристическим агентством. Аргентинец уверял, что поездку откладывать нельзя из-за климатических условий в Саудовской Аравии, но руководство «ПСЖ» не давало разрешения на такое путешествие.

Из-за своего полета в королевство в Юго-Западной Азии Лионель пропустил тренировку команды, чем явно были не довольны главный тренер парижан Кристоф Галтье и советник клуба по футбольным вопросам Луиш Кампуш.

Как сообщает Managing Barça со ссылкой на L'Équipe, президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи лично разбирается в ситуации и примет решение, как наказать игрока за его действия.

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Источник: Месси не вернется в Барселону
Нассер Аль-Хелаифи Кристоф Галтье Луиш Кампуш Лионель Месси Саудовская Аравия ПСЖ
Источник Twitter
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Kain_X_Rain
Навіть важко уявити розмір того "болта" який він клал на ці погрози )))
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