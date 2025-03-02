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  4. Лучший показатель в XXI веке. Дембеле побил суперрекорд легендарного Месси
Франция
02 марта 2025, 08:01 |
874
0

Лучший показатель в XXI веке. Дембеле побил суперрекорд легендарного Месси

1 марта Усман отличился очередным забитым мячом в матче ПСЖ – Лилль (4:1)

02 марта 2025, 08:01 |
874
0
Лучший показатель в XXI веке. Дембеле побил суперрекорд легендарного Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

1 марта состоялся матч 24-го тура Лиги 1 2024/25 между командами ПСЖ и Лилль.

Поединок прошел на стадионе Парк-де-Прес в Париже. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Третий гол в этой встрече забил 27-летний французский форвард Усман Дембеле.

Дембеле проводит потрясающий сезоне. В 2025 году на его счету уже 18 голов.

18 мячей к 1 марту – лучший показатель в топ-5 лиг в XXI веке. Усман превзошел рекорд легендарного аргентинца Лионеля Месси, который в 2016 за первые два месяца в году наколотил 17 мячей.

Видеообзор матча ПСЖ – Лилль (4:1)

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Лилль ПСЖ ПСЖ - Лилль Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Усман Дембеле Лионель Месси рекорд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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