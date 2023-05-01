ФОТО. Месси прилетел в Саудовскую Аравию. Лионель перейдет в Аль-Хиляль?
Лионель посещает королевство в Юго-Западной Азии во второй раз
Звездный аргентинский футболист французского клуба «ПСЖ» Лионель Месси прилетел в Саудовскую Аравию.
Об этом в своем Twitter сообщил журналист Абдул Рахман Аль-Рафдан.
Ранее появилась информация, что руководство саудовского клуба «Аль-Хиляль» предложило аргентинцу 400 миллионов евро в год, если он присоединиться к ним. Дело в том, что контракт 35-летнего Месси с «ПСЖ» истекает в июне 2023 года и он пока что не продлил сотглашение со столичной командой Франции.
В свою очередь «Барселона», в системе которой Месси находился с 2000 по 2021 год, намерена вернуть игрока и уже сделала ему первое предложение. По слухам, Лионель поддерживает контакт с главным тренером «сине-гранатовых» Хави.
Однако Абдул Рахман Аль-Рафдан заявил, что приезд Месси в Саудовскую Аравию никак не связан с интересом «Аль-Хиляля»:
«Приезд Месси в Эр-Рияд никак не связан с «Аль-Хилялем», он приехал, потому что является послом туризма в Саудовской Аравии, и он приезжает сюда уже второй раз».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бельгиец Люка Бресель после после первого дня ведет в матче со счетом 9:8
В триллере Диогу Жота вырвал победу для «Ливерпуля» над «Тоттенхэмом»