ФОТО. Месси прилетел в Саудовскую Аравию. Лионель перейдет в Аль-Хиляль?

Звездный аргентинский футболист французского клуба «ПСЖ» Лионель Месси прилетел в Саудовскую Аравию.

Об этом в своем Twitter сообщил журналист Абдул Рахман Аль-Рафдан.

Ранее появилась информация, что руководство саудовского клуба «Аль-Хиляль» предложило аргентинцу 400 миллионов евро в год, если он присоединиться к ним. Дело в том, что контракт 35-летнего Месси с «ПСЖ» истекает в июне 2023 года и он пока что не продлил сотглашение со столичной командой Франции.

В свою очередь «Барселона», в системе которой Месси находился с 2000 по 2021 год, намерена вернуть игрока и уже сделала ему первое предложение. По слухам, Лионель поддерживает контакт с главным тренером «сине-гранатовых» Хави.

Однако Абдул Рахман Аль-Рафдан заявил, что приезд Месси в Саудовскую Аравию никак не связан с интересом «Аль-Хиляля»:

«Приезд Месси в Эр-Рияд никак не связан с «Аль-Хилялем», он приехал, потому что является послом туризма в Саудовской Аравии, и он приезжает сюда уже второй раз».