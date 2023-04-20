Барселона сделала первое предложение Месси

«Барселона» сделала первое предложение по контракту Лионелю Месси. 35-летнму аргентинцу предлагается зарплата в размере 25 миллионов евро в год.

Ожидается, что контракт будет рассчитан на один сезон с опцией продления еще на год. Зарплата, которую предлагает «Барселона», существенно ниже той, которую получает аргентинец сейчас в «ПСЖ». Контракт с парижанами истекает в конце сезона.

Ранее Месси отклонил 400-миллионное предложение из Саудовской Аравии. В нынешнем сезоне на счету форварда 20 голов и 18 ассистов в 35 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.