Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона сделала первое предложение Месси
Испания
20 апреля 2023, 22:26 | Обновлено 20 апреля 2023, 22:28
1680
0

Барселона сделала первое предложение Месси

Аргентинцу придется пойти на сокращение зарплаты

20 апреля 2023, 22:26 | Обновлено 20 апреля 2023, 22:28
1680
0
Барселона сделала первое предложение Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

«Барселона» сделала первое предложение по контракту Лионелю Месси. 35-летнму аргентинцу предлагается зарплата в размере 25 миллионов евро в год.

Ожидается, что контракт будет рассчитан на один сезон с опцией продления еще на год. Зарплата, которую предлагает «Барселона», существенно ниже той, которую получает аргентинец сейчас в «ПСЖ». Контракт с парижанами истекает в конце сезона.

Ранее Месси отклонил 400-миллионное предложение из Саудовской Аравии. В нынешнем сезоне на счету форварда 20 голов и 18 ассистов в 35 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.

По теме:
Шкриньяр не сыграет до конца сезона
Умер легендарный экс-игрок Барселоны
ФОТО. Украинский киберспортсмен S1mple опубликовал фотографию с Неймаром
Лионель Месси Барселона ПСЖ свободный агент
Источник Николо Скира
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Миланское дерби. Определены полуфинальные пары Лиги чемпионов
Футбол | 20 апреля 2023, 00:10 5
Миланское дерби. Определены полуфинальные пары Лиги чемпионов
Миланское дерби. Определены полуфинальные пары Лиги чемпионов

В полуфиналах «Реал» сыграет с «Ман Сити», а «Милан» встретится с «Интером»

Холанд стал автором рекорда скорострельности в плей-офф ЛЧ
Футбол | 20 апреля 2023, 03:51 0
Холанд стал автором рекорда скорострельности в плей-офф ЛЧ
Холанд стал автором рекорда скорострельности в плей-офф ЛЧ

Норвежец превзошел результат Садио Мане

Сенсации не случилось. Фиорентина не позволила Леху совершить камбэк
Футбол | 20.04.2023, 21:45
Сенсации не случилось. Фиорентина не позволила Леху совершить камбэк
Сенсации не случилось. Фиорентина не позволила Леху совершить камбэк
Радость для Юве. Сняты дисквалификации с Аньелли, Арривабене, Паратичи
Футбол | 20.04.2023, 20:22
Радость для Юве. Сняты дисквалификации с Аньелли, Арривабене, Паратичи
Радость для Юве. Сняты дисквалификации с Аньелли, Арривабене, Паратичи
Определены даты полуфиналов Лиги чемпионов
Футбол | 20.04.2023, 05:26
Определены даты полуфиналов Лиги чемпионов
Определены даты полуфиналов Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: Ребров не договаривался с УАФ. Он хочет выиграть азиатскую ЛЧ
Источник: Ребров не договаривался с УАФ. Он хочет выиграть азиатскую ЛЧ
18.04.2023, 20:01 21
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Чуда не будет. УПЛ выиграет Шахтер, Днепр-1 разочаровал»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Чуда не будет. УПЛ выиграет Шахтер, Днепр-1 разочаровал»
19.04.2023, 21:30 5
Футбол
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Месси или Роналду? Для меня выбор очевиден»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Месси или Роналду? Для меня выбор очевиден»
18.04.2023, 21:05 3
Футбол
Свитолина проиграла Таусон на турнире в Португалии, не реализовав матчбол
Свитолина проиграла Таусон на турнире в Португалии, не реализовав матчбол
19.04.2023, 14:38 13
Теннис
Наполи – Милан – 1:1. Два незабитых пенальти. Видео голов и обзор матча
Наполи – Милан – 1:1. Два незабитых пенальти. Видео голов и обзор матча
19.04.2023, 00:10
Футбол
Стал известен соперник Прометея в полуфинале баскетбольного Еврокубка
Стал известен соперник Прометея в полуфинале баскетбольного Еврокубка
19.04.2023, 21:12 2
Баскетбол
Украинские титаны сильнее греческих. Прометей прошел в полуфинал Еврокубка
Украинские титаны сильнее греческих. Прометей прошел в полуфинал Еврокубка
19.04.2023, 20:51 6
Баскетбол
Деонтей УАЙЛДЕР: «Джошуа будет первой жертвой нокаута в Саудовской Аравии»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Джошуа будет первой жертвой нокаута в Саудовской Аравии»
20.04.2023, 15:04 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности