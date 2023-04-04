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  4. 400 млн евро в год. Месси получил ошеломительное предложение по зарплате
Франция
04 апреля 2023, 22:54 | Обновлено 04 апреля 2023, 22:55
3158
7

400 млн евро в год. Месси получил ошеломительное предложение по зарплате

Подписать аргентинца настойчиво хочет саудовский «Аль-Хиляль»

04 апреля 2023, 22:54 | Обновлено 04 апреля 2023, 22:55
3158
7
400 млн евро в год. Месси получил ошеломительное предложение по зарплате
ФК ПСЖ. Лионель Месси

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» сделал невероятное предложение лидеру «Пари Сен-Жермен» Лионелю Месси.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, саудиты готовы платить аргентинцу 400 миллионов евро в год, и это предложение уже официально представлено Лионелю на рассмотрение.

В то же время Месси не стремится покидать Европу, возможность играть в которой является для него абсолютным приоритетом в вопросе будущего развития карьеры.

«Барселона», которая хотела бы вернуть Месси, пока не выходила на аргентинца с предложением, так как ожидает разрешения ситуации вокруг финансового фейр-плей.

Что касается предложения ПСЖ о продлении сотрудничества, то Лионель не спешит его принимать, стремясь получить спортивные гарантии.

Ранее сообщалось, что у парижского клуба мало шансов сохранить Месси, контракт которого истекает в конце июня.

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Источник Фабрицио Романо
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Serhii P.
Якщо це правда, то побіжить аж бігом
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+1
nivavn
Мільйон СТО тисяч в день.!!! маловато.....
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0
OKs100
Согласится 100% За три года заработает полмиллиарда долларов (с учетом бонусов). А потом может вернуться в Барселону, чтобы выиграть пару ЛЧ.
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0
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RomarioUA
Голодная Истеричка была бы За. Но это фейк 
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0
Am
Ще разок ЛЧ візьме з барсою і можно погоджуватись
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0
Burevestnik
чи задовольнить така пропозиція гравця ?  Є сумніви...  
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0
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