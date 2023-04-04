400 млн евро в год. Месси получил ошеломительное предложение по зарплате

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» сделал невероятное предложение лидеру «Пари Сен-Жермен» Лионелю Месси.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, саудиты готовы платить аргентинцу 400 миллионов евро в год, и это предложение уже официально представлено Лионелю на рассмотрение.

В то же время Месси не стремится покидать Европу, возможность играть в которой является для него абсолютным приоритетом в вопросе будущего развития карьеры.

«Барселона», которая хотела бы вернуть Месси, пока не выходила на аргентинца с предложением, так как ожидает разрешения ситуации вокруг финансового фейр-плей.

Что касается предложения ПСЖ о продлении сотрудничества, то Лионель не спешит его принимать, стремясь получить спортивные гарантии.

Ранее сообщалось, что у парижского клуба мало шансов сохранить Месси, контракт которого истекает в конце июня.