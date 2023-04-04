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Франция
04 апреля 2023, 14:40 |
706
2

У ПСЖ мало шансов сохранить Месси

Переговоры вряд ли увенчаются успехом

04 апреля 2023, 14:40 |
706
2
У ПСЖ мало шансов сохранить Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» истекает в конце нынешнего сезона. По информации французских СМИ, у парижан мало шансов сохранить 35-летнего аргентинского форварда.

Переговоры между сторонами еще продолжаются, на шансы на то, что они достигнут успеха, мало. Это связано с тем, что «ПСЖ» необходимо сократить зарплатную ведомость, а Месси не готов идти на сокращение зарплаты.

Все более вероятным выглядит возвращение Месси в «Барселону», хотя официального предложения от каталонцев еще не было.

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Источник Canal+
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Serhii P.
Ох вже й жадібний гном. Йому дві  дороги: одна - в Саудівську Аравію, інші - в США.
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+1
Перец
Після того як його освистали, то він ще подумає чи лишатись 
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-1
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