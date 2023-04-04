У ПСЖ мало шансов сохранить Месси

Контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» истекает в конце нынешнего сезона. По информации французских СМИ, у парижан мало шансов сохранить 35-летнего аргентинского форварда.

Переговоры между сторонами еще продолжаются, на шансы на то, что они достигнут успеха, мало. Это связано с тем, что «ПСЖ» необходимо сократить зарплатную ведомость, а Месси не готов идти на сокращение зарплаты.

Все более вероятным выглядит возвращение Месси в «Барселону», хотя официального предложения от каталонцев еще не было.