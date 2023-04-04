Франция04 апреля 2023, 14:40 |
706
2
У ПСЖ мало шансов сохранить Месси
Переговоры вряд ли увенчаются успехом
04 апреля 2023, 14:40 |
706
2
Контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» истекает в конце нынешнего сезона. По информации французских СМИ, у парижан мало шансов сохранить 35-летнего аргентинского форварда.
Переговоры между сторонами еще продолжаются, на шансы на то, что они достигнут успеха, мало. Это связано с тем, что «ПСЖ» необходимо сократить зарплатную ведомость, а Месси не готов идти на сокращение зарплаты.
Все более вероятным выглядит возвращение Месси в «Барселону», хотя официального предложения от каталонцев еще не было.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 апреля 2023, 19:35 35
На должность претендует Славен Билич
Футбол | 04 апреля 2023, 11:25 16
Тренер хочет вернуться к работе
Футбол | 04.04.2023, 10:50
Футбол | 03.04.2023, 17:20
Бокс | 04.04.2023, 12:57
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Ох вже й жадібний гном. Йому дві дороги: одна - в Саудівську Аравію, інші - в США.
Після того як його освистали, то він ще подумає чи лишатись
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
02.04.2023, 22:19 40
02.04.2023, 17:16 7
03.04.2023, 17:26 11
02.04.2023, 18:35 17
03.04.2023, 17:40 29
02.04.2023, 19:45 4
02.04.2023, 21:23
03.04.2023, 21:00 13