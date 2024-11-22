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  4. «Нужно что-то придумать». Мареска – о матче против бывшего клуба
Англия
22 ноября 2024, 15:24 |
242
0

«Нужно что-то придумать». Мареска – о матче против бывшего клуба

Главный тренер «Челси» прокомментировал будущий поединок с «Лестером»

22 ноября 2024, 15:24 |
242
0
«Нужно что-то придумать». Мареска – о матче против бывшего клуба

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска прокомментировал будущий поединок с «Лестером»:

«Я сильно волнуюсь и в то же время благодарен «Лестеру» – мы вместе с этой командой провели фантастический прошлый сезон. Я благодарен руководство «Лестера» за отношение ко мне. Я продолжаю общаться со многими людьми из этого клуба.

Нас ждет тяжелая игра. Не надо смотреть на место в турнирной таблице. Любая команда отдает все силы на футбольном поле. Они хорошо нас знают. Возможно, лучше, чем мы – сами себя. Нам предстоит что-то придумать накануне поединка с «Лестером». Надо сделать то, чего они не будут от нас ожидать», – подытожил Мареска.

Энцо Мареска был главным тренером «Лестера» в прошлом сезоне. Под руководством тренера команда заняла первое место в Чемпионшипе и повысилась в классе.

Ранее наставник «Челси» назвал главный недостаток Михаила Мудрика.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Чемпионшип Челси Лестер Энцо Мареска
Микола Титюк Источник: ФК Челси
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