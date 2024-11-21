Мареска назвал главный недостаток Мудрика в игре за Челси

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска назвал главную проблему украинского вингера Михаила Мудрика в игре за лондонский клуб.

«Мудрик не играет с самого начала игры, но он получает игровое время. В обороне ему нужно улучшить некоторые вещи, но это касается не только Мудрика.

Нашим вингерам надо уметь проникать в штрафную площадку соперника. Сначала им было трудно, но сейчас у них это получается намного лучше. Каждый такой, какой есть. Миша немного застенчив, но когда он с нами, он в порядке», – сказал Мареска.

В активе Мудрика за «Челси» в сезоне 2024/25 два гола. Ранее сообщалось, что Мудриком заинтересовалась «Барселона».