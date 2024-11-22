Тренер Жироны признался, сможет ли Цыганков сыграть в следующем матче

Украинский вингер каталонской «Жироны» Виктор Цыганков полностью восстановился от травмы и готов сыграть в следующем матче, передает слова главного тренера «красно-белых» Мичела журналист Нил Сола.

Также команде в игре против «Эспаньола» смогут помочь Иван Мартин, Ясер Асприлья, Франсес, Джон Солис, Хуан Карлос, Арно Данджума и Ладислав Крейчи.

Напомним, Виктор Цыганков травмировался еще в начале октября 2024 года. В сезоне 2024/25 украинец провел 8 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.

Матч «Жирона» – «Эспаньол» состоится 23 ноября в 19:30 по киевскому времени.