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Испания
22 ноября 2024, 15:59 |
297
0

Тренер Жироны признался, сможет ли Цыганков сыграть в следующем матче

Мичел заявил, что украинский вингер готов к игре против «Эспаньола»

22 ноября 2024, 15:59 |
297
0
Тренер Жироны признался, сможет ли Цыганков сыграть в следующем матче
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский вингер каталонской «Жироны» Виктор Цыганков полностью восстановился от травмы и готов сыграть в следующем матче, передает слова главного тренера «красно-белых» Мичела журналист Нил Сола.

Также команде в игре против «Эспаньола» смогут помочь Иван Мартин, Ясер Асприлья, Франсес, Джон Солис, Хуан Карлос, Арно Данджума и Ладислав Крейчи.

Напомним, Виктор Цыганков травмировался еще в начале октября 2024 года. В сезоне 2024/25 украинец провел 8 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.

Матч «Жирона» – «Эспаньол» состоится 23 ноября в 19:30 по киевскому времени.

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Дмитро Вербинський Источник: X (Twitter)
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