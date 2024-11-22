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Испания
22 ноября 2024, 03:27 | Обновлено 22 ноября 2024, 03:28
93
0

Реал вступил в борьбу. Мадридский клуб заинтересован в голеадоре Серии А

Адемола Лукман попал в шорт-лист королевской команды

22 ноября 2024, 03:27 | Обновлено 22 ноября 2024, 03:28
93
0
Реал вступил в борьбу. Мадридский клуб заинтересован в голеадоре Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Адемола Лукман

Действующий чемпион Ла лиги мадридский «Реал» внимательно следит за ситуацией вокруг нападающего «Аталанты» Адемолы Лукмана.

Испанский клуб не прочь усилить атакующую линию нигерийским футболистом. Однако клуб не спешит действовать, поскольку отстаивает ценник в 100 миллионов евро.

Кроме того, на игра охотятся другие гранды европейского футбола, а точнее ПСЖ и «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне Адемола отыграл 14 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал пять голевых передач.

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Адемола Лукман Реал Мадрид ПСЖ Манчестер Юнайтед чемпионат Испании по футболу Ла Лига чемпионат Италии по футболу Серия A трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Андрій Вітренко Источник: Caughtoffside
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