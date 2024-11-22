Реал вступил в борьбу. Мадридский клуб заинтересован в голеадоре Серии А

Действующий чемпион Ла лиги мадридский «Реал» внимательно следит за ситуацией вокруг нападающего «Аталанты» Адемолы Лукмана.

Испанский клуб не прочь усилить атакующую линию нигерийским футболистом. Однако клуб не спешит действовать, поскольку отстаивает ценник в 100 миллионов евро.

Кроме того, на игра охотятся другие гранды европейского футбола, а точнее ПСЖ и «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне Адемола отыграл 14 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал пять голевых передач.