Трансферный поединок. МЮ и ПСЖ хотят подписать нападающего за 100 млн евро
Клубы интересуются Адемолой Лукманом
Английский «Манчестер Юнайтед» и французский «ПСЖ» хотят купить нападающего «Аталанты» Адемолу Лукмана, сообщает Fichajes.
По информации источника, клубы уже сделали предложение в 100 миллионов евро по трансферу игрока. Лукман может оказаться в одном из клубов зимой.
Источник сообщает, что «Аталанта» готова продать своего игрока по такой цене. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 27-летнего нападающего в 40 миллионов евро. Договор игрока с итальянским клубом рассчитан до лета 2026 года.
В нынешнем сезоне Лукман провел за «Аталанту» во всех турнирах 14 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 5 голевых передач.
Ранее сообщалось, что игроком интересуется «Реал».
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