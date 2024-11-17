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  4. Трансферный поединок. МЮ и ПСЖ хотят подписать нападающего за 100 млн евро
Италия
17 ноября 2024, 22:06 |
765
0

Трансферный поединок. МЮ и ПСЖ хотят подписать нападающего за 100 млн евро

Клубы интересуются Адемолой Лукманом

17 ноября 2024, 22:06 |
765
0
Трансферный поединок. МЮ и ПСЖ хотят подписать нападающего за 100 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Адемола Лукман

Английский «Манчестер Юнайтед» и французский «ПСЖ» хотят купить нападающего «Аталанты» Адемолу Лукмана, сообщает Fichajes.

По информации источника, клубы уже сделали предложение в 100 миллионов евро по трансферу игрока. Лукман может оказаться в одном из клубов зимой.

Источник сообщает, что «Аталанта» готова продать своего игрока по такой цене. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 27-летнего нападающего в 40 миллионов евро. Договор игрока с итальянским клубом рассчитан до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне Лукман провел за «Аталанту» во всех турнирах 14 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 5 голевых передач.

Ранее сообщалось, что игроком интересуется «Реал».

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Адемола Лукман ПСЖ Манчестер Юнайтед Аталанта трансферы Серии A трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 трансферы
Іван Распутін Источник: Fichajes.net
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