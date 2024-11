Месси или Роналду. Обладатель Золотого мяча-2024 сделал свой выбор

Игрок клуба «Манчестер Сити», а также обладатель Золотого мяча-2024, Родри сделал непростой выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Полузащитник обосновал свое решение.

«Месси – лучший. Криштиану удалось сравниться с ним во многих аспектах, но у него нет того природного таланта, который есть у Лео. Для нас, футболистов, играть против них было настоящим открытием.

Месси был опасен повсюду, где бы ни находился на поле. Стоило ему коснуться мяча – и ты уже знал, что произойдет что-то особенное. Именно эта черта делает его уникальным», – Родри.

Ballon d'Or winner Rodri, shares why he believes Messi is the greatest football player of all time in his opinion. pic.twitter.com/ENGXPszyQy