Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Месси или Роналду. Обладатель Золотого мяча-2024 сделал свой выбор
Англия
22 ноября 2024, 11:59 | Обновлено 22 ноября 2024, 12:39
563
0

Месси или Роналду. Обладатель Золотого мяча-2024 сделал свой выбор

Родри склоняется к аргентинскому футболисту

22 ноября 2024, 11:59 | Обновлено 22 ноября 2024, 12:39
563
0
Месси или Роналду. Обладатель Золотого мяча-2024 сделал свой выбор
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри

Игрок клуба «Манчестер Сити», а также обладатель Золотого мяча-2024, Родри сделал непростой выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Полузащитник обосновал свое решение.

«Месси – лучший. Криштиану удалось сравниться с ним во многих аспектах, но у него нет того природного таланта, который есть у Лео. Для нас, футболистов, играть против них было настоящим открытием.

Месси был опасен повсюду, где бы ни находился на поле. Стоило ему коснуться мяча – и ты уже знал, что произойдет что-то особенное. Именно эта черта делает его уникальным», – Родри.

По теме:
Манчестер Сити, Бавария и Арсенал вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов
Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Гвардиола был сложным для игроков»
ВИДЕО. «С ним намного тяжелее!». Роналду пожаловался на своего сына
Родри Манчестер Сити Лионель Месси Криштиану Роналду чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Золотой мяч
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мареска назвал главный недостаток Мудрика в игре за Челси
Футбол | 21 ноября 2024, 19:57 0
Мареска назвал главный недостаток Мудрика в игре за Челси
Мареска назвал главный недостаток Мудрика в игре за Челси

Тренер посоветовал украинцу лучше отрабатывать в обороне

ПСЖ – Тулуза. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Футбол | 22 ноября 2024, 11:44 0
ПСЖ – Тулуза. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
ПСЖ – Тулуза. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Поединок состоится 22 ноября в 22:00 по Киеву

ВАЦКО: «Знаете, что будет после того, как Тимощук выиграл суд против УАФ?»
Футбол | 21.11.2024, 20:57
ВАЦКО: «Знаете, что будет после того, как Тимощук выиграл суд против УАФ?»
ВАЦКО: «Знаете, что будет после того, как Тимощук выиграл суд против УАФ?»
ВИДЕО. Девушка игрока сборной Украины раздала огня. Очень секси
Футбол | 22.11.2024, 06:05
ВИДЕО. Девушка игрока сборной Украины раздала огня. Очень секси
ВИДЕО. Девушка игрока сборной Украины раздала огня. Очень секси
Клопп может возобновить работу тренера. Должен заменить легендарного коуча
Футбол | 22.11.2024, 07:45
Клопп может возобновить работу тренера. Должен заменить легендарного коуча
Клопп может возобновить работу тренера. Должен заменить легендарного коуча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
СТАЛЛОНЕ – о поражении Майка Тайсона от Пола: «Он сохранил тебе жизнь»
СТАЛЛОНЕ – о поражении Майка Тайсона от Пола: «Он сохранил тебе жизнь»
21.11.2024, 19:02
Бокс
ФОТО. «Я не готова». Костюк обратилась к Надалю
ФОТО. «Я не готова». Костюк обратилась к Надалю
21.11.2024, 07:32 1
Теннис
Назван лучший спортсмен в XXI веке. Роналду только 13-й. Кто лидер?
Назван лучший спортсмен в XXI веке. Роналду только 13-й. Кто лидер?
21.11.2024, 00:31 2
Футбол
Джейк ПОЛ: «Именно это мне не понравилось в Майке Тайсоне»
Джейк ПОЛ: «Именно это мне не понравилось в Майке Тайсоне»
21.11.2024, 01:44 5
Бокс
«Мне очень жаль за это». Анчелотти разочаровал Лунина своим решением
«Мне очень жаль за это». Анчелотти разочаровал Лунина своим решением
21.11.2024, 08:48 9
Футбол
Сербия обратилась в УЕФА по поводу матча Албания – Украина. Что известно?
Сербия обратилась в УЕФА по поводу матча Албания – Украина. Что известно?
21.11.2024, 11:56 4
Футбол
Тренер сборной Албании назвал причину поражения Украине в Лиге наций
Тренер сборной Албании назвал причину поражения Украине в Лиге наций
20.11.2024, 09:22 2
Футбол
«Усик сравнял его с землей». Коппинджер разнес чемпиона за его выходку
«Усик сравнял его с землей». Коппинджер разнес чемпиона за его выходку
21.11.2024, 00:15
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем