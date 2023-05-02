Луис КОРТЕС: «Мы довольны жеребьевкой. Интересно сыграть в Лиге наций»

Один із найкращих тренерів сучасності в жіночому футболі, іспанець Луїс Кортес, переможець жіночої Ліги чемпіонів УЄФА з «Барселоною», вже майже 1,5 року, як стоїть біля керма національної жіночої збірної України.

Фахівець поділився результатами роботи свого тренерського штабу за цей проміжок часу, розповів про нюанси співпраці зі збірною в умовах повномасштабного воєнного вторгнення росії в Україну, а також висловив сподівання, що його підопічні зможуть показати високий рівень гри у прем’єрній жіночій Лізі націй.

– Луїсе, чи бачите ви прогрес у грі збірної України після того, як очолили команду восени 2021 року?

– Так. Прогрес був помітний уже після першого тренувального збору. Після 17 місяців роботи можу запевнити, що сьогодні команда набагато краща, ніж коли ми починали з нею працювати. Ми краще граємо, краще розуміємо гру, і, попри всі труднощі, включно з тими, що стосуються нерегулярних зборів і тренувального процесу, дівчата покращили свої виступи. А поява нових виконавиць допомогла нам зробити збірну більш конкурентоспроможною.

– Збірна не змогла кваліфікуватися на чемпіонат світу 2023 року. А як ви оцінюєте саме результати синьо-жовтих за час вашої роботи з ними?

– Щоб оцінювати виступи збірної України, необхідно враховувати той контекст і обставини, в яких опинилася наша команда в розпал відбірної кампанії. Я не можу сказати, що наші виступи були відмінними. Ми хотіли вийти на чемпіонат світу, але нам довелося рахуватися з високим рівнем команд Іспанії та Шотландії, які стали найсильнішими у групі.

Червневий поєдинок проти шотландок у Ряшеві був невдалим, оскільки для збірної це була перша гра після початку війни. Дівчата були не в найкращій формі та психологічному стані. Ми провели 10 матчів, виграли 6, зіграли внічию 1 і програли 3. Також у лютому 2022 року ми виграли престижний Turkish Women’s Cup, тому оцінка виступів має бути позитивною.

– Які зміни ваш тренерський штаб запровадив у національній команді?

– Ми змінили багато речей: способи ведення гри, тренувальний процес, повсякденне життя дівчат під час тренувальних зборів тощо.

Що стосується гри, нинішня збірна України – організована команда із чіткими ідеями та атакувальним менталітетом. Ми намагаємося володіти м'ячем та бути головними дійовими особами у грі, намагаємося грати сміливо.

Щодо тренувань, то ми впровадили свою методологію роботи, яку дівчата дуже добре сприйняли. Ми представили їм новий спосіб тренувань, заснований на роботі з м'ячем, на розумінні гри та прийнятті рішень.

Ну і зміни в повсякденному житті стосуються, наприклад, харчування. Це необхідно, щоб прищепити дівчатам більш професійний підхід та напрацювати корисні звички для їхньої повсякденної діяльності в клубах.

– Чи є у збірній гравчині, які б могли стати новими лідерами команди, враховуючи, що деякі досвідчені футболістки вже завершили кар'єру, а багаторічному лідеру синьо-жовтих Дар’ї Апанащенко вже 36?

– Так, ми також працюємо над зміною поколінь, даючи більше відповідальності молодшим гравчиням, які стають новими лідерами команди як на полі, так і поза ним. Ми хотіли б ще довго насолоджуватися футболом Дар’ї Апанащенко, але час плине, і ми маємо бути готовими до того дня, коли вона вирішить завершити свою кар'єру у збірній.

– Як ви прокоментуєте результати жеребкування прем’єрного розіграшу жіночої Ліги націй?

– Ми отримали складних суперників, таких, як Польща та Сербія. Це сильні команди. Вони проводять хороші матчі, особливо Сербія, яка кілька місяців тому перемогла Німеччину з рахунком 3:2. Польща також постійно доводить свою високу майстерність завдяки таким провідним гравчиням, як Єва Пайор та Пауліна Дудек. Своєю чергою Греція – команда із четвертого кошика, але в неї дуже хороший тренер, і гречанки вдосконалюються з кожним днем, показуючи хороші результати.

Ми задоволені підсумками жеребкування. Дуже цікаво зіграти в Лізі націй, новому турнірі, який УЄФА створив для жіночого футболу. Я вважаю, що це дуже правильне рішення для розвитку жіночого футболу в усій Європі. Ми готові грати проти всіх цих команд. Сподіваємося добре виступити у вересні, коли розпочнеться турнір.

– Чого ви очікуєте від дебютної жіночої Ліги націй та виступів своїх підопічних у цьому турнірі?

– Я сподіваюся, що збірна України зможе показати свою найкращу гру. Рівень європейських команд зростає, тож усі матчі будуть дуже вимогливими, але ми маємо бути амбітними й готовими перемогти будь-кого. Дівчата дуже мотивовані зіграти у Лізі націй якнайкраще, і ми не повинні забувати, що результати цього турніру також визначатимуть команд-учасниць Євро-2025.

– Уже більше року ваш тренерський штаб працює в умовах повномасштабного російського воєнного вторгнення в Україну. З якими перешкодами вам довелося зіштовхнутися в роботі з командою під час війни?

– Ніхто не навчить вас на тренерських курсах або в університеті, як тренувати національну команду в країні, що опинилася в стані війни. Це було непросто, і ми мусили діяти за обставинами.

Із перших тижнів війни ми проводили різноманітні акції солідарності, щоб допомогти українському суспільству, що опинилося в таких скрутних обставинах. Нам також довелося знайти команди за межами України для понад 55 гравчинь, щоб вони могли продовжувати грати у футбол. Це були два дуже напружені місяці, але ми пишаємося тим, що змогли допомогти багатьом футболісткам у такі складні часи.

Після того, як гравчині роз'їхалися по всій Європі, важко було стежити за їхніми виступами, адже не всі матчі транслювалися по телебаченню. Нам доводилося подорожувати, щоб побачити гру деяких виконавиць наживо, і в цілому було вкрай непросто знайти відеоматеріали за участю всіх наших футболісток.

Восени, коли більшість гравчинь уже повернулися в Україну, цей процес значно спростився завдяки ініціативі Української асоціації футболу транслювати всі поєдинки чемпіонату країни на YouTube.

– Наскільки складно вам було будувати тренувальний процес збірної з урахуванням багатьох об'єктивних перешкод, пов’язаних із війною?

– Це дуже складно! Футболісткам та персоналу, які знаходяться в Україні, доводиться стикатися з тривалими автобусними поїздками на тренувальні збори та матчі, а також годинами чекати на проходження прикордонного контролю.

Наприклад, команді довелося витратити 33 години на подорож на Фарерські острови, щоб провести поєдинок відбору чемпіонату світу. На попередній тренувальний збір у Сувалки (Польща) дівчата прибули після понад 20-годинної подорожі автобусом. Із Сувалок до Естонії ми повинні були їхати 10 годин уночі автобусом. Такі умови не сприяють тому, щоб потім демонструвати футбол високого рівня. Але я безмежно вдячний персоналу команди за чудову роботу – і передусім за його ставлення до подолання всіх перешкод.

Загалом організація тренувальних зборів для національної збірної в нинішніх умовах є надскладним процесом, адже існує чимало логістичних перепон. Це питання ми протягом багатьох місяців обговорювали з президентом УАФ Андрієм Павелком, і я дуже радий, що за його сприяння збірна у квітні врешті провела повноцінний тренувальний збір. Я дуже сподіваюся, що в червні-липні ми зможемо зробити це знову, щоб добре підготуватися до матчів Ліги націй.

– Який настрій панує в команді під час зборів? Чи відчувають дівчата тягар війни? І яка атмосфера у збірній поза тренувальним процесом?

– Одна з речей, яку ми повинні цінувати найбільше, – це ставлення дівчат до ситуації, що склалася в Україні. Я пишаюся тим, як вони тренуються та грають, з урахуванням усього того, що відбувається в їхніх головах. Певна річ, вони думають про свою країну, родини та друзів.

Під час зборів ми більшість часу намагаємося говорити та займатися футболом, щоб підтримувати робочу атмосферу. Але ми також намагаємося допомогти дівчатам, які переживають чи знаходяться в нестабільному емоційному стані.

Найбільше ж мене тішить те, що, приїжджаючи до національної команди, гравчині відчувають гордість та радіють можливості захищати честь своєї країни на футбольному полі. Тому атмосфера під час тренувальних зборів – відмінна, і працювати з футболістками, які мають таке налаштування, дуже легко.

– А яке ставлення до ситуації в Україні наразі переважає серед ваших співвітчизників, в Іспанії? Що кажуть люди й що говорять у медіа?

– Це цікаве питання, оскільки більшість людей в Іспанії зупиняють мене на вулиці не через те, що я був тренером «Барселони» й виграв жіночу Лігу чемпіонів, а через те, що я став свідком початку війни в Україні 24 лютого 2022 року. Більшість іспанських медіа питають мене саме про це. Й із цього приводу я особливо вдячний Андрію Павелку та його команді за те, що вони допомогли нашому тренерському штабу безпечно виїхати з України в перші дні повномасштабного російського вторгнення.

Зараз в Іспанії не говорять про війну в Україні так активно, як це було рік тому, але я намагаюся нагадувати в усіх інтерв'ю та публічних виступах, що ситуація не змінилася – російське вторгнення триває, а українці захищають свою країну від агресорів.

Також зазначу, що підтримка іспанським суспільством українського народу й досі залишається вражаючою. Багатьом українським сім'ям допомагають знайти новий дім, роботу, а дехто, як я, також допомагає українським хлопцям і дівчатам грати у футбол, щоб вони могли відчути полегшення від того, що врешті перебувають у безпеці.

– Незважаючи на те, що в Україні триває війна, у вересні стартував новий чемпіонат країни серед жіночих команд. На вашу думку, чи правильним було рішення УАФ щодо поновлення національних змагань? І який ефект має від нього національна збірна?

– Добре, що УАФ ухвалила рішення про перезапуск футбольних змагань в Україні. Футбол – дуже потужний інструмент для змін у суспільстві, і в цій ситуації він може допомогти показати світу, що українці та українки попри війну рухаються вперед. Вважаю, що УАФ зробила все можливе, щоб дати дівчатам можливість грати у футбол і при цьому мінімізувати ризики для них.

А для збірної це добре, тому що деякі українські футболістки припинили свої виступи, коли почалася війна, бо не всі дівчата вирішили їхати грати за кордон. Новий чемпіонат став можливістю для них продовжувати грати у футбол. Що більше дівчат буде залучено до футбольного процесу, то кращим буде рівень збірної, тому що ми матимемо більше можливостей для вибору виконавиць.