Фанаты Сампдории устроили акцию протеста против президента клуба

Матч 31-го тура Серии А между «Сампдорией» и «Специей» был ознаменован акцией протеста.

Арбитр Фабио Мареска на некоторое время приостановил встречу из-за низкой видимости на поле. Дело в том что ультрас хозяев поля устроили акцию протеста, бросая на поле дымовые шашки.

Фанаты «Сампдории» протестовали против президента клуба Массимо Ферреро, деятельность которого ведет клуб к вылету во второй дивизион.

Sampdoria fans are throwing flairs on the pitch while LEADING against Spezia 😭💀🤦‍♂️ pic.twitter.com/petg62YXRH