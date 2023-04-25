Италия25 апреля 2023, 00:41 | Обновлено 25 апреля 2023, 00:49
83
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Фанаты Сампдории устроили акцию протеста против президента клуба
В матче Серии A ультрас бросали на поле дымовые шашки
25 апреля 2023, 00:41 | Обновлено 25 апреля 2023, 00:49
83
0
Матч 31-го тура Серии А между «Сампдорией» и «Специей» был ознаменован акцией протеста.
Арбитр Фабио Мареска на некоторое время приостановил встречу из-за низкой видимости на поле. Дело в том что ультрас хозяев поля устроили акцию протеста, бросая на поле дымовые шашки.
Фанаты «Сампдории» протестовали против президента клуба Массимо Ферреро, деятельность которого ведет клуб к вылету во второй дивизион.
Sampdoria fans are throwing flairs on the pitch while LEADING against Spezia 😭💀🤦♂️ pic.twitter.com/petg62YXRH— Football Report (@FootballReprt) April 22, 2023
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