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Италия
25 апреля 2023, 00:41 | Обновлено 25 апреля 2023, 00:49
83
0

Фанаты Сампдории устроили акцию протеста против президента клуба

В матче Серии A ультрас бросали на поле дымовые шашки

25 апреля 2023, 00:41 | Обновлено 25 апреля 2023, 00:49
83
0
Фанаты Сампдории устроили акцию протеста против президента клуба
Getty Images/Global Images Ukraine

Матч 31-го тура Серии А между «Сампдорией» и «Специей» был ознаменован акцией протеста.

Арбитр Фабио Мареска на некоторое время приостановил встречу из-за низкой видимости на поле. Дело в том что ультрас хозяев поля устроили акцию протеста, бросая на поле дымовые шашки.

Фанаты «Сампдории» протестовали против президента клуба Массимо Ферреро, деятельность которого ведет клуб к вылету во второй дивизион.

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чемпионат Италии по футболу Сампдория Специя Серия A акция протеста Массимо Ферреро
Источник Sport.ua
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