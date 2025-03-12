Динамо принадлежит неприятный антирекорд в Лиге чемпионов
Киевский клуб рекордсмен по количеству проведенных матчей в турнире без титула
Киевский клуб «Динамо» за свою историю провел 261 матч в Лиге чемпионов.
«Динамо» является рекордсменом турнира по количеству проведенных матчей в главном еврокубке без выигранного титула. Далее в этом списке идет «Арсенал» (220 матчей), «Андерлехт» (210 матчей) и «Галатасарай» (189 матчей).
Из 261 проведенного матча в Лиге чемпионов «Динамо» выиграло 107 поединков. Киевляне занимают 13 место в списке команд по количеству выигранных матчей в Лиге чемпионов.
Ранее экс-игрок «Динамо» рассказал, как президент страны подарил ему машину.
Команды по количеству проведенных матчей в Лиге чемпионов
Команды по количеству выигранных матчей в Лиге чемпионов
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Манчестер Юнайтед» уже летом хочет подписать украинца Лунина
Элина в трех сетах переиграла Джессику Пегулу и вышла в четвертьфинал тысячника в США