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  4. Динамо принадлежит неприятный антирекорд в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
12 марта 2025, 21:03 |
556
5

Динамо принадлежит неприятный антирекорд в Лиге чемпионов

Киевский клуб рекордсмен по количеству проведенных матчей в турнире без титула

12 марта 2025, 21:03 |
556
5
Динамо принадлежит неприятный антирекорд в Лиге чемпионов
ФК Динамо

Киевский клуб «Динамо» за свою историю провел 261 матч в Лиге чемпионов.

«Динамо» является рекордсменом турнира по количеству проведенных матчей в главном еврокубке без выигранного титула. Далее в этом списке идет «Арсенал» (220 матчей), «Андерлехт» (210 матчей) и «Галатасарай» (189 матчей).

Из 261 проведенного матча в Лиге чемпионов «Динамо» выиграло 107 поединков. Киевляне занимают 13 место в списке команд по количеству выигранных матчей в Лиге чемпионов.

Ранее экс-игрок «Динамо» рассказал, как президент страны подарил ему машину.

Команды по количеству проведенных матчей в Лиге чемпионов

Команды по количеству выигранных матчей в Лиге чемпионов

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Галатасарай Динамо Киев Арсенал Лондон Андерлехт Лига чемпионов статистика
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Серж
Ахха. Неприятный рекорд по играм в Лиге чемпионов за всю историю? Выше великого Арсенала? Вы серьезно ребята?
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+1
Dnonama1
Ну тут зрозуміло. Це не новина. Всі знають що днонамка дно. Диряво диряво о-о-о 
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-2
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