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Украина. Премьер лига
12 марта 2025, 14:06 |
1377
2

Экс-игрок Динамо рассказал, как президент страны подарил ему машину

Виктор Мороз поделился интересной историей из Узбекистана

12 марта 2025, 14:06 |
1377
2
Экс-игрок Динамо рассказал, как президент страны подарил ему машину
Виктор Мороз

Бывший игрок киевского «Динамо» Виктор Мороз в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал, как во время тренерской карьеры оказался в узбекском «Насафе»:

«Анатолий Демьяненко предложил, а я согласился. Когда появился ей вариант, работы не было ни у меня, ни у него. Демьяненко набрал и спрашивает: «Поедем?» «Легко, – отвечаю, – когда выезд?» «Завтра». Собрал вещи и поехал. «Будем на месте разбираться, что к чему», – говорит Васильевич. Особо даже не было представления, куда именно едем. Знали только, что в это время за клуб «Бунедкор» выступал обладатель «Золотого мяча»-1999 Ривалдо, а тренировали команду сперва Зико, а затем Луис Фелипе Сколари. Раз такие люди туда едут, то становилось понятным, что есть и интерес, и материальные ресурсы. Чтобы лучше понять, что к чему, пообщались также со старыми знакомыми, с которыми когда-то пересекались на поле. Я лично поговорил с Игорем Шквыриным, который был нападающим «Пахтакора» в начале 90-х.

На месте убедились, что у «Насафа» есть современный стадион, база с бассейном и залами для восстановления. Однако мы ехали не на заработки, а прежде всего под серьезные задачи. Когда услышали, что перед «Насафом» стоит задача выиграть Кубок АФК, азиатский аналог Лиги чемпионов, то поняли, что это то, за что стоит браться. «Сделайте это для Узбекистана», – обратился к команде, приехав к нам на базу лично президент Узбекистана Ислам Каримов.

И мы это сделали. За эту победу нас неплохо поблагодарили. От Каримова всем игрокам и тренерам презентовали по машине. А еще – халаты и тюбетейки, национальную узбекскую одежду. А президент клуба выплатил обещанные заранее премиальные».

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Виктор Мороз Динамо Киев инсайд чемпионат Узбекистана по футболу президент автомобиль премиальные Насаф Карши Анатолий Демьяненко
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Комментарии 2
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ViAn
Кубок АФК - аналог Ліги Європи. Ніякий це не аналог ЛЧ. Але дійсно Насаф виграв цей кубок у 2011 році.
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