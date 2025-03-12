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  4. Поль ПОГБА о бане за допинг: «Я виноват, но четыре года дисквалификации...»
Италия
12 марта 2025, 19:29 | Обновлено 12 марта 2025, 19:46
360
1

Поль ПОГБА о бане за допинг: «Я виноват, но четыре года дисквалификации...»

Игрок готовится к возвращению на поле

12 марта 2025, 19:29 | Обновлено 12 марта 2025, 19:46
360
1
Поль ПОГБА о бане за допинг: «Я виноват, но четыре года дисквалификации...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

Хавбек Поль Погба отбыл дисквалификацию за допинг и готов вернуться на поле. Игрока сперва дисквалифицировали на 4 года, но затем сократили наказание до двух лет.

31-летний футболист хочет вернуться на топ-уровень.

«Я беру на себя вину за то, что трижды не проверил то лекарство. Я согласен с наказанием, но это не четыре года дисквалификации. Я бы спокойно принял 12 месяцев. К счастью, CAS во всем разобрался и сократил бан до двух лет. Конечно, у меня был шок после первого вердикта, я думал о завершении карьеры».

«Сейчас я просто хочу вернуться на поле. У меня все еще контракт с Ювентусом. Нужно узнать, что думает клуб. И я хочу быть в сборной Франции, но для этого нужно быть полностью готовым. За сборную играют ребята, которые это заслужили, так что мне нужно будет бороться за место место», – сказал Погба.

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Поль Погба допинг Ювентус Серия A сборная Франции по футболу
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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vazazh
Так нем жри це, не буде проблем. Уйобок сраний. Ти ж завжди був недоумком. Ще отримаєш, бо мозгів в тебе на нулі
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