Было ли пенальти? Эмре Джан сравнял счет в матче с Лиллем
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов начался 12 марта в 19:45
12 марта проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились французский «Лилль» и немецкая «Боруссия» Дортмунд.
Команды играют на стадионе «Stade Pierre-Mauroy» в городе Вильнев-д’Аск. Начало встречи – в 19:45 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первый матч состоялся в Дортмунде, где команды не сумели определить сильнейшего и сыграли вничью со счетом 1:1.
Победитель этого противостояния в 1/4 финала сыграет против испанской «Барселоны».
На 54-й минуте хозяева сфолили на Гирасси и арбитр назначил пенальти. Эмре Джан реализовал удар с 11 метров и восстановил паритет.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Насим Хамед – о реванше Усик – Дюбуа
Кейшон Дэвис хочет, чтобы Василий провел с ним свой финальный поединок